الرئيس الشيشاني ينعي زعيم فاجنر بكلمات مؤثرة

قدم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تعازيه بوفاة قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وقال إن رحيله "خسارة كبيرة لروسيا".



وكتب قديروف عبر حسابه على تلجرام، "كنا أصدقاء لفترة طويلة، وتميز عن الآخرين في التواصل والاستجابة السريعة والمثابرة.

دور فاجنر في الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف: "قدم مساهمة كبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الفضل لا يمكن أن ينتزعه أحد منه".



وتحدث الرئيس الشيشاني عن بريغوجين، بالقول: "جاء إلى غروزني في دعوتي الأولى، رغم أنه كان أكبر مني.. يمكن مناقشة أي موضوع ومشكلة معه.. ساعدناه في بعض القضايا المتعلقة بليبيا وأفريقيا.. وكان لدينا الكثير من القواسم المشتركة"، وذكر قديروف أن بريغوجين قدم له في إحدى زياراته "ميدالية فاغنر الذهبية".

Advertisements

وقال قديروف إن يفغيني بريغوجين كان نشطًا جدًا بالنسبة لعمره، وشخصًا مهمًا على المستوى الوطني"، متابعًا: "في الآونة الأخيرة، إما أنه لم ير أو لا يريد أن يرى الصورة الكاملة لما كان يحدث في البلاد".

وأضاف: "طلبت منه التخلي عن طموحاته الشخصية لصالح أمور ذات أهمية وطنية قصوى، وكل شيء آخر يمكن حله لاحقًا، لكنه هكذا كان بشخصيته الحديدية ورغبته في تحقيق هدفه هنا والآن".



مصرع قائد فاغنر ومساعده

وفي وقت سابق، قالت السلطات الجوية الروسية، إن بريغوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في مصرعهم جميعًا.

وبعد صمت استمر لأكثر من 24 ساعة، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه" لأسر جميع القتلى العشرة الذين قضوا نحبهم في تحطم الطائرة، وأشاد ببريغوجن ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".

وكابوستين روسي ينتمي لليمين المتطرف وأسس الجماعة المسلحة قبل عام، حيث يقاتل فيلق المتطوعين الروس إلى جانب أوكرانيا وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات عسكرية على مناطق حدودية روسية.

على مدار يومان سيطر نبأ مصرع زعيم مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين ومساعده دميترى اوتكين عقب تحطم طائرة خاصة في سماء موسكو مساء الأربعاء الماضي على الصحف العالمية خاصة وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالوقوف وراء الحادث.

استحالة التعرف على جثث ركاب الطائرة المنكوبة في موسكو

ولتأكيد نبأ مصرعه برفقة مساعده أفاد موقع وكالة "فونتانكا" الروسية باستحالة التعرف بصريا على جثث ركاب الطائرة التي تحطمت الأربعاء في مقاطعة تفير شمال موسكو، مشيرا إلى أن الجثث تعرضت لأضرار بالغة جراء الكارثة الجوية ولا يمكن التعرف عليها بصريا، وأن مهمة تحديد هويات الضحايا سيتولاها خبراء.

كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

من جانبها، ذكرت بعض القنوات في "تلجرام" أن قياديا في مجموعة "فاجنر" تمكن من التعرف على جثة بريجوجين من خلال إشارات غير مباشرة، منها عدم وجود جزء من البنصر في يده اليسرى.

وأضاف القيادي أنه تسنى أيضا التعرف على القائد في "فاغنر" دميتري أوتكين بعد نقله إلى المشرحة، وذلك من خلال الوشم الموجود على جسده.

وسبق أن أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود 10 أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.