بوكيتينو: تشيلسي مستمر في إبرام الصفقات وهذا موقف لوكاكو

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي أن ناديه ما زال منفتحا على ضم لاعبين جدد على الرغم من ضم تسع صفقات خلال الصيف الجاري.

وأضاف بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم: "سوق الانتقالات ما زال مفتوحا، وكذلك تشيلسي ما زال منفتحا على السوق".

وأكمل "نحتاج على الأقل لحارس، نحن لدينا حراس مميزين لكنهم صغار في السن ويحتاجون للوقت".

وأضاف: "نحتاج للاعب في الهجوم ولكننا نريد الطراز الصحيح لنا، عن استطعنا القيام بذلك فهذا جيد لكن لا يجب أن نضم لاعبا ويتسبب في إيقاف تطور الصغار الآخرين".

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وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وديفيد واشنطن والحارس روبرت سانشيز.

وعن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق العائد من إعارة لإنتر ميلان قال: "الموقف مع لوكاكو واضح لي فالأمر بينه وبين الإدارة وهما يبحثان عن حل، إن تغير شيئا فسوف أعلن عن هذا".

وبسؤاله لو لم يرحل لوكاكو هل سيعتمد عليه أجاب بوكيتينو "إن وصل النادي واللاعب إلى حل فالأمر يتعلق بهما، لن أتخذ أي خطوة حتى يتحدث لي النادي أو اللاعب، لقد تقبلت الموقف مع قدومي للنادي في البداية".

وكان لوكاكو دخل في مفاوضات مع يوفنتوس ما جعل إنتر يقرر عدم شرائه نهائيا.

في الوقت ذاته لا يرغب تشيلسي في تواجد اللاعب ما يجعله يتدرب مع الفريق الرديف.

لاعب تشيلسي ينتقل إلى نيوكاسل

كما أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، عن استعارة لاعب تشيلسي، بعقد يتضمن الشراء الإلزامي في الصيف المقبل.

ويجبر هذا البند نادي نيوكاسل على دفع 27 مليون إسترليني الصيف المقبل (32 مليون يورو) إضافة لـ7 ملايين أخرى كمتغيرات لنادي تشيلسي.

ويعد هال (18 عاما) هو خامس صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف، بعد تألقه الموسم الماضي مع تشيلسي الذي خاض معه 12 مباراة مع الفريق الأول.

وتم اختيار هال، الظهير الأيسر، كأفضل لاعب في فريق الرديف لنادي تشيلسي الموسم الماضي، لكن حاجة النادي لبيع لاعبين من أجل استيفاء شروط قواعد اللعب المالي النظيف أجبرته على الاستغناء عنه.

وقال هال: "إنني فخور للغاية بالانضمام لهذا النادي، أنا وأسرتي نشجع نيوكاسل، إنه ناد كبير ولا أطيق الانتظار".