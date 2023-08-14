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رياضة

ميلان يطارد صفقة لوكاكو مهاجم الإنتر السابق

لوكاكو, فيتو
لوكاكو, فيتو

الدوري الايطالي، عاد ميلان لمطاردة صفقة مثيرة للجدل في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق أن ارتبط ميلان بضم روميلو لوكاكو المهاجم السابق لإنتر في بداية الميركاتو، قبل أن يدخل اللاعب البلجيكي في مفاوضات جادة مع يوفنتوس، لكن لم يصل الأخير إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن الصفقة. 

وصرح ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، مؤخرا بأنه لا يتوقع تعاقد النادي مع صفقات جديدة.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ميلان لا يزال يحلم بضم لوكاكو، في إطار سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد إلى جانب أوليفييه جيرو.

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وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن ميلان سيكون لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، إذا حصل على توقيع لوكاكو.

وسيتكون الخط الأمامي للروسونيري في هذه الحالة، من: لياو وبديله أوكافور جهة اليسار، وتشوكويزي وبديله بوليسيتش على اليمين، بالإضافة إلى لوكاكو وجيرو في مركز رأس الحربة.

يذكر أن لوكاكو خارج حسابات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، ولا يزال يبحث عن ناد ينتقل إليه.

 

إنتر ميلان يصف لوكاكو بالخائن


كان الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، البلجيكي  وصف روميلو لوكاكو لاعب النيراتزوري السابق بـ "الخائن".

وانتهت إعارة لوكاكو لصفوف إنتر ميلان، هذا الصيف، وعاد لناديه الأصلي تشيلسي، وحاول النيراتزوري شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس غريم إنتر.

وقال زانيتي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد خاننا لوكاكو.. نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه".

وأضاف: "لقد توقعنا سلوكا مختلفا تماما من قبل روميلو، سواء كمحترف وأيضا كرجل".

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جدير بالذكر، أن يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم البيانكونيري، بالانتقال لصفوف البلوز.

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