تشيلسي يتعاقد رسميا مع مهاجم سانتوس البرازيلي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن من صفوف سانتوس البرازيلي.

وبحسب فابريزيو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين، بلغت قيمة الصفقة 16 مليون يورو إلى جانب 4 ملايين يورو كمتغيرات.

وسيمتد عقد المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عاما، حتى شهر يونيو من عام 2030 مع وجود خيار لتمديده لعام إضافي حتى 2031.

وأضاف رومانو أن إعارة المهاجم البرازيلي لصوف ستراسبورج ليست مضمونة بعد، فهناك احتمالية لبقاء ديفيد واشنطن في صفوف تشيلسي، على أن يتم حسم ذلك القرار قريبا.

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وأفاد موقع تشيلسي الرسمي بأن اللاعب يمكنه اللعب في أي مركز في الثلث الأمامي، ولكنه يلعب بصورة أساسية كمهاجم.

وبدأ المهاجم الشاب مسيرته رفقة جريميو قبل أن ينتقل لفريق سانتوس في عام 2016، وجذب الأنظار في الفئات العمرية للفريق البرازيلي بقدراته التهديفية المميزة ليتم تصعيده للفريق الأول.

لاعب تشيلسي ينتقل إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، عن استعارة لاعب تشيلسي، بعقد يتضمن الشراء الإلزامي في الصيف المقبل.

ويجبر هذا البند نادي نيوكاسل على دفع 27 مليون إسترليني الصيف المقبل (32 مليون يورو) إضافة لـ7 ملايين أخرى كمتغيرات لنادي تشيلسي.

ويعد هال (18 عاما) هو خامس صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف، بعد تألقه الموسم الماضي مع تشيلسي الذي خاض معه 12 مباراة مع الفريق الأول.

وتم اختيار هال، الظهير الأيسر، كأفضل لاعب في فريق الرديف لنادي تشيلسي الموسم الماضي، لكن حاجة النادي لبيع لاعبين من أجل استيفاء شروط قواعد اللعب المالي النظيف أجبرته على الاستغناء عنه.

وقال هال: "إنني فخور للغاية بالانضمام لهذا النادي، أنا وأسرتي نشجع نيوكاسل، إنه ناد كبير ولا أطيق الانتظار".