إسماعيل يوسف: معسكرات مغلقة لفرق ناشئي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

وقال "تيجانا" في تصريحات للموقع الرسمي إن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أنه سيقام معسكران مغلقان لفرق قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005 بداية من الإثنين المقبل 28 أغسطس الجاري وحتى قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن المعسكر يتخلله مباريات ودية أمام الإسماعيلي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

وأشار "تيجانا" إلى أن باقي فرق قطاع الناشئين ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعًا عقب انتهاء معسكرات 2003 و2005.

وشدد إسماعيل يوسف أن هناك استراتيجية موضوعة لقطاعات الناشئين بالزمالك حتي تستمر في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل "تيجانا" أن أحمد حسام ميدو وجمال حمزة وحازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الكرة، يقومون بمجهود جبار معه في كل الأمور الخاصة بالناشئين.

واختتم رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته أن تشكيلات الأجهزة الفنية والإدارية لقطاعات الناشئين سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للزمالك، حيث تم إعدادها وفقًا لمعايير خاصة.

ومن ناحية أخرى تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن آخر التطورات والأخبار داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: "‏جماهير ‎الزمالك العظيمة احذروا حرب اللجان دلوقتي وقت صعب محتاج تظافر الجميع.

وأضاف: “النادي بخير وإن شاء الله قطاع الناشئين مسافر يوم الاثنين معسكر إلى الإسماعيلية ويوم الثلاثاء مباريات ودية مع ‎الدراويش”.

وقال: “أوسوريو امبارح عقد جلسة مع الكبار وسيتم صرف مرتبه بالكامل يوم الاحد ان شاء الله.. والفريق الأول من يوم ٢٨ يبدأ القياسات البدنية والطبية ومن يوم واحد في الشهر بداية فترة الإعداد”.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.

أوسوريو يعقد جلسة مع الجهاز المعاون

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون بعد تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأكد المدير الفني لجميع أعضاء الجهاز المعاون تمسكه باستمرار هم معه في الفترة المقبلة، ورفضه لفكرة رحيل أي فرد من جهازه المعاون.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

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وتلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدا من اللجنة المسئولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.

وتدرس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي تشكيل لجنة لإدارة فريق الكرة بالنادي.

وتتجه النية لتشكيل لجنة كرة تضم بعض رموز الزمالك أمثال عبدالحليم علي وأيمن يونس وأشرف قاسم وطارق السيد لإدارة قطاع كرة القدم.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسئولي إدارة الكرة صرف الشهر الأخير من راتبه لدى النادي.

ويعقد اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك اجتماعًا مهمًّا اليوم مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

اجتماع بين حسن موسى وأوسوريو

وكان حسن موسى أكد في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: “أنه سيعقد جلسة اليوم مع المدير الفني أوسوريو".

وأضاف: “أن الجلسة ستتضمن فحص كافة طلبات أوسوريو خلال الفترة المقبلة”.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، تسلمت رسميًّا مهام عملها عن طريق مديرية الشباب والرياضة.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت أزمة قانونية داخل نادي الزمالك، بخصوص تسلم اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي مقاليد الأمور بعد صدور قرار تعيينها.

اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك تتسلم مهام عملها

وتوجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم لشؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات ومحمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.