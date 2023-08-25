كلوب: لا يوجد عرض رسمي لرحيل محمد صلاح والفرعون مستمر في ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

بدائل محمد صلاح في ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

Advertisements

وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.

وحرصت جماهير اتحاد جدة على مطالبة الإدارة بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن اتحاد جدة يحاول منذ فترة كبيرة التعاقد مع محمد صلاح، بعد ما أصبح مطلبا جماهيريا.

وارتدت جماهير الاتحاد المتواجدة امس في مدرجات استاد الملك فيصل بن فهد قناعا يحمل صورة محمد صلاح، لتكون رسالة مباشرة للاتحاد أن الفريق يجب أن يتعاقد مع الدولي المصري قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

محمد صلاح، يراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.