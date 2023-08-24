مبعوث إيكواس إلى النيجر: عودة بازوم للسلطة تبدو مستحيلة

قال مبعوث مجموعة "إيكواس" إلى النيجر الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، إن المشاورات مع المجلس العسكري، أظهرت أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة مستحيلة.

عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم

وأشار أبو بكر، في مقابلة تلفزيونية إلى أن المحادثات مع قيادات المجلس العسكري "كانت مثمرة للغاية" على حد وصفه، لكنه أوضح أنه بعد تلك المشاورات الأولية، فإن عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم تبدو مستحيلة.

أعضاء مجموعة إيكواس

وبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس الأربعاء، جولة تشمل عدة دول من أعضاء مجموعة إيكواس، وهم نيجيريا وبنين وغانا، وذلك لبحث أزمة النيجر وحلّها بالسبل الدبلوماسية.

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المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إنه بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يزور عطاف بعض دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، للتشاور بشأن سبل حل الأزمة الدائرة في النيجر عقب الانقلاب.

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