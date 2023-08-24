الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مبعوث إيكواس إلى النيجر: عودة بازوم للسلطة تبدو مستحيلة

رئيس النيجر المحتجز،
رئيس النيجر المحتجز، فيتو

قال مبعوث مجموعة  "إيكواس" إلى النيجر الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، إن المشاورات مع المجلس العسكري، أظهرت أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة مستحيلة.

عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم 

وأشار أبو بكر، في مقابلة تلفزيونية إلى أن المحادثات مع قيادات المجلس العسكري "كانت مثمرة للغاية" على حد وصفه، لكنه أوضح أنه بعد تلك المشاورات الأولية، فإن عودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم تبدو مستحيلة.

 أعضاء مجموعة إيكواس

وبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس الأربعاء، جولة تشمل عدة دول من أعضاء مجموعة إيكواس، وهم نيجيريا وبنين وغانا، وذلك لبحث أزمة النيجر وحلّها بالسبل الدبلوماسية.

Advertisements

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إنه بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يزور عطاف بعض دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، للتشاور بشأن سبل حل الأزمة الدائرة في النيجر عقب الانقلاب.

المجلس العسكري في النيجر يجدد تأكيده حل البرلمان

باحث سياسي: تدخل إيكواس عسكريا في النيجر يجر البلاد لحرب أهلية وإقليمية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيجر رئيس النيجر عودة رئيس النيجر للحكم

مواد متعلقة

مقتل 12 جنديا في كمين جنوب النيجر بعد تعليق عضوية نيامي بالاتحاد الأفريقي

حقيقة طلب فرنسا استخدام الأجواء الجزائرية لتنفيذ عملية في النيجر

متخصصة بالشأن الأفريقي: الحل العسكري لأزمة النيجر يهدد بحرب إقليمية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

اعتزال مدافع الزمالك والمصري السابق بسبب المرض

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

أخبار مصر: ليفربول يغير موقفه بشأن رحيل صلاح، احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر، الرجاء يفسخ عقد وردة، تحذير من حلاوة المولد

بلومبرج: بريكس تجهز دعوتين لضم مصر والسعودية إلى المجموعة

البريكس وأفريقيا، السيسي يقود مصر لدور قيادي بالقارة السمراء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

رئيس مصلحة الضرائب يحذر الممولين من إصدار فواتير وهمية

إرشادات وتعليمات مهمة للطلاب خلال التسجيل في تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

قائد فاجنر، قصة صعود طباخ بوتين والسقوط بسرعة الصاروخ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية