ومن الحب ما قتل.. فتاة تلقي بنفسها من أعلى عقار في عين شمس بسبب فسخ خطبتها.. وأخرى تبتلع الحبة القاتلة بسبب رفض أهلها زواجها من شاب

من عين شمس غرب القاهرة، إلى سوهاج حيث محافظات الجنوب، لم يختلف المشهد كثيرا، بشأن فتاتين الأولى ألقت بنفسها من أعلي عقار، والأخيرة ابتلعت “الحبة القاتلة”، والسبب واحد تقريبا حتى وإن ابتعدت المسافات لمئات الكيلو مترات وهو الحب، فـ من الحب ما قتل.

فيتو ترصد في هذا التقرير قصتين لاثنين من الفتيات:-

فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها بعين شمس

أقدمت فتاة عمرها 22 عاما على إلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها بمنطقة عين شمس.

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وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة فتاة عمرها 22 سنة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

وكشفت التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من أعلى سطح العقار بارتفاع 4 طوابق وسقطت وتوفيت على الفور.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها في الآونة الأخيرة وقامت بالصعود أعلى العقار وقفزت، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إصابة فتاة بـ«تسمم» إثر تناول «حبة غلال» بسوهاج

أصيبت فتاة بحالة إعياء شديد «اشتباه تسمم»، عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال بمركز طما في محافظة سوهاج.

وقالت التحقيقات: إن الفتاة حاولت الانتحار بسبب رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول «نورهان. س.ع» 19 سنة، حاصلة على دبلوم فني صناعي، وتقيم بدائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد «تسمم» بسبب تناولها أقراص سامة وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتها.

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد رأفت رشوان، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والدها «66 سنة» عامل زراعى، أمام الرائد محمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز طما، أنه أثناء تواجد ابنته بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال ما نتج عنه إصابتها، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لرفض أهلها خطبتها لأحد الأشخاص، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.