الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول يستعيد مايسترو خط الوسط

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يعود الإسباني تياجو ألكانتارا ليكون جاهزا للتدرب إلى جانب زملائه في ليفربول، واللعب تحت تصرف المدرب الألماني يورجن كلوب، بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وكان لاعب الوسط الإسباني قد غاب عن الشهر الأخير من المسابقة بسبب مشكلة في الفخذ، ولم يكن جاهزا للعب طوال هذه الفترة، قبل أن يؤكد كلوب خلال مؤتمر صحفي الجمعة أنه سيكون جاهزا بدءا من الاثنين.

عودة تياجو إلى ليفربول

وقال كلوب "تياجو سيكون جاهزا بدءا من الاثنين" مؤكدا أيضا عودة الظهير ترينت ألكسندر أرنولد عطلة هذا الأسبوع، ليكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، وبالمثل كورتيس جونس بدءا من الاثنين، قبل أن يشير إلى أن إبراهيما كوناتي سيواصل الابتعاد عن الملاعب.

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وكان تياجو قد خاض الموسم الماضي 28 مباراة مع "الريدز"، وعوض غيابه تعاقد الفريق مع أليكسيس ماك أليستير ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو. 

بدائل محمد صلاح في ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

 

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وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.
وحرصت جماهير اتحاد جدة على مطالبة الإدارة بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية  إلى أن اتحاد جدة يحاول منذ فترة كبيرة التعاقد مع محمد صلاح، بعد ما أصبح مطلبا جماهيريا.

وارتدت جماهير الاتحاد المتواجدة امس في مدرجات استاد الملك فيصل بن فهد قناعا يحمل صورة محمد صلاح، لتكون رسالة مباشرة للاتحاد أن الفريق يجب أن يتعاقد مع الدولي المصري قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

محمد صلاح، يراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

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ألكانتارا تياجو ليفربول كلوب عودة تياجو إلى ليفربول

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