الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جماعة روسية موالية لأوكرانيا تدعو قادة فاجنر للثأر عقب مصرع يفغيني بريغوجن

فاغنر، فيتو
فاغنر، فيتو

دعا فيلق المتطوعين الروس مجموعة فاغنر الروسية للانضمام إليها والثأر لتصفية يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين.

الجماعة الروسية المسلحة الموالية لأوكرانيا 

ووجه دنيس كابوستين، قائد الجماعة الروسية المسلحة الموالية لأوكرانيا، نداءً لمجموعة فاغنر بعد  مصرع زعيمها، جاء فيه: "أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم".


الثأر لمصرع يفغيني بريغوجن وأوتكين

 

وطالب " كابوستين" مجموعة فاغنر الانتقال إلى أوكرانيا للثأر لمقتل يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين، مضيفًا "دعونا ننهي مفرمة اللحم الدموية للعملية العسكرية الخاصة" مستخدمًا الوصف الذي تطلقه موسكو على غزوها أوكرانيا.

Advertisements

وتابع "وبعدها سنزحف إلى موسكو، وهذه المرة لن نتوقف على بعد 200 كيلومتر من الطريق الدائري لموسكو وإنّما سنواصل حتى النهاية".

مصرع قائد فاغنر ومساعده


وفي وقت سابق، قالت السلطات الجوية الروسية، إن بريغوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في مصرعهم جميعًا.

وبعد صمت استمر لأكثر من 24 ساعة، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه" لأسر جميع القتلى العشرة الذين قضوا نحبهم في تحطم الطائرة، وأشاد ببريغوجن ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".

وكابوستين روسي ينتمي لليمين المتطرف وأسس الجماعة المسلحة قبل عام، حيث يقاتل فيلق المتطوعين الروس إلى جانب أوكرانيا وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات عسكرية على مناطق حدودية روسية.


على مدار يومان سيطر نبأ مصرع زعيم مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين ومساعده دميترى اوتكين عقب تحطم طائرة خاصة في سماء موسكو مساء الأربعاء الماضي على الصحف العالمية خاصة وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالوقوف وراء الحادث.
استحالة التعرف على جثث ركاب الطائرة المنكوبة في موسكو
ولتأكيد نبأ مصرعه برفقة مساعده أفاد موقع وكالة "فونتانكا" الروسية باستحالة التعرف بصريا على جثث ركاب الطائرة التي تحطمت الأربعاء في مقاطعة تفير شمال موسكو، مشيرا إلى أن الجثث تعرضت لأضرار بالغة جراء الكارثة الجوية ولا يمكن التعرف عليها بصريا، وأن مهمة تحديد هويات الضحايا سيتولاها خبراء.


كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟


من جانبها، ذكرت بعض القنوات في "تلجرام" أن قياديا في مجموعة "فاجنر" تمكن من التعرف على جثة بريجوجين من خلال إشارات غير مباشرة، منها عدم وجود جزء من البنصر في يده اليسرى.
وأضاف القيادي أنه تسنى أيضا التعرف على القائد في "فاغنر" دميتري أوتكين بعد نقله إلى المشرحة، وذلك من خلال الوشم الموجود على جسده.
وسبق أن أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود 10 أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.
وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.
 

اللحظات الأخيرة لقائد فاجنر، تقديم الأسلحة للدعم السريع مقابل الذهب

نهاية طباخ الرئيس، خط سير الرحلة الأخيرة لقائد فاغنر الروسية (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلق المتطوعين الروس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجن دميتري أوتكين مصرع قائد فاغنر ومساعده أوتكين

مواد متعلقة

اللحظات الأخيرة لقائد فاجنر، تقديم الأسلحة للدعم السريع مقابل الذهب

غموض حول العثور على جثة يفجيني بريجوجين.. كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح؟

الزمالك يستقر على موعد الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد

قبل إعلانها رسميا، خريطة مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

بعثة بيراميدز تطير إلى تركيا بدون هذا الثنائي (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أعمال مستحبة في ليلة الجمعة

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

المزيد
الجريدة الرسمية