جماعة روسية موالية لأوكرانيا تدعو قادة فاجنر للثأر عقب مصرع يفغيني بريغوجن

دعا فيلق المتطوعين الروس مجموعة فاغنر الروسية للانضمام إليها والثأر لتصفية يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين.

الجماعة الروسية المسلحة الموالية لأوكرانيا

ووجه دنيس كابوستين، قائد الجماعة الروسية المسلحة الموالية لأوكرانيا، نداءً لمجموعة فاغنر بعد مصرع زعيمها، جاء فيه: "أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم".



الثأر لمصرع يفغيني بريغوجن وأوتكين

وطالب " كابوستين" مجموعة فاغنر الانتقال إلى أوكرانيا للثأر لمقتل يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين، مضيفًا "دعونا ننهي مفرمة اللحم الدموية للعملية العسكرية الخاصة" مستخدمًا الوصف الذي تطلقه موسكو على غزوها أوكرانيا.

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وتابع "وبعدها سنزحف إلى موسكو، وهذه المرة لن نتوقف على بعد 200 كيلومتر من الطريق الدائري لموسكو وإنّما سنواصل حتى النهاية".

مصرع قائد فاغنر ومساعده



وفي وقت سابق، قالت السلطات الجوية الروسية، إن بريغوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في مصرعهم جميعًا.

وبعد صمت استمر لأكثر من 24 ساعة، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه" لأسر جميع القتلى العشرة الذين قضوا نحبهم في تحطم الطائرة، وأشاد ببريغوجن ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".

وكابوستين روسي ينتمي لليمين المتطرف وأسس الجماعة المسلحة قبل عام، حيث يقاتل فيلق المتطوعين الروس إلى جانب أوكرانيا وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات عسكرية على مناطق حدودية روسية.



على مدار يومان سيطر نبأ مصرع زعيم مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين ومساعده دميترى اوتكين عقب تحطم طائرة خاصة في سماء موسكو مساء الأربعاء الماضي على الصحف العالمية خاصة وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالوقوف وراء الحادث.

استحالة التعرف على جثث ركاب الطائرة المنكوبة في موسكو

ولتأكيد نبأ مصرعه برفقة مساعده أفاد موقع وكالة "فونتانكا" الروسية باستحالة التعرف بصريا على جثث ركاب الطائرة التي تحطمت الأربعاء في مقاطعة تفير شمال موسكو، مشيرا إلى أن الجثث تعرضت لأضرار بالغة جراء الكارثة الجوية ولا يمكن التعرف عليها بصريا، وأن مهمة تحديد هويات الضحايا سيتولاها خبراء.



كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟



من جانبها، ذكرت بعض القنوات في "تلجرام" أن قياديا في مجموعة "فاجنر" تمكن من التعرف على جثة بريجوجين من خلال إشارات غير مباشرة، منها عدم وجود جزء من البنصر في يده اليسرى.

وأضاف القيادي أنه تسنى أيضا التعرف على القائد في "فاغنر" دميتري أوتكين بعد نقله إلى المشرحة، وذلك من خلال الوشم الموجود على جسده.

وسبق أن أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود 10 أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.



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