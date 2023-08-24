والد قائد طائرة زعيم مجموعة فاجنر يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع نجله

كشف والد الطيار رستم كريموف، الذي توفي في حادث تحطم طائرة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة مع نجله.





والد الطيار الروسي يكشف كواليس جديدة





وقال والد الطيار :" ابني اتصل بوالدته قبل الرحلة ولم يكن لديه هواجس، وأنا لا أعرف ما إذا كان ابني قد تفقد الطائرة قبل المغادرة، ولكنه قال لنا وداعا قبل الهبوط”.



وتابع والد الطيار: “في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها مع ابني قبل تلك الرحلة، اتصل بأمه. سألني عن صحتي، وعن صحة أمي، وسألني عن شئوننا. ثم قال: سأهبط.. تمنينا له رحلة سعيدة. لم يكن لديه هواجس. سواء كان قد تفقد الطائرة أم لا، لا أعرف”.



واستطرد: “لم يكن لدى ابني أطفال بعد. كان هو وزوجته معا لمدة أربع سنوات بالفعل. خططنا لإنجاب الأطفال. كان الجميع ينتظر أن يبدأ العمل. أرادوا طفلا في المستقبل القريب، لكن لم يكن لديهم وقت. زوجته الآن في سان بطرسبرج. إنها تشعر بالسوء الشديد”.







يأتي ذلك بينما علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على مقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين وقال إن موسكو لن تنسى تضحياته.



وأضاف بوتين أن التحقيقات في الحادث ستستغرق وقتا طويلا، مقدما التعازي لأسر ضحايا الطائرة.



وأوضح بوتين أنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، قائلا إنه كان "رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء"، مشددا على أن مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بـ"النازية الجديدة" لن تُنسى.



وأكد الرئيس الروسي أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها، متعهدا بالمضي قدما في استجلاء الحقائق "حتى النهاية".





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تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية



وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.



وكشفت عن أسماء الركاب وهم “ يفجيني بريجوزين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي”.



أما عن طاقم الطائرة وهم “ليفشين أليكسي القائد؛ كريموف رستم، مساعد الطيار؛ راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران”.



وما زال الغموض حول مصرع قائد قوات فاجنر الروسية الخاصة يطرح تساؤلات حول أسباب تحطم الطائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بما فيهم بريجوجين.





