اصنعي بنفسك كريم ليلي لترطيب البشرة وتغذيتها ومقاومة التجاعيد

التجاعيد والخطوط من الأمور التي تظهر بالبشرة نتيجة إهمال ترطيب البشرة وتغذيتها وقلة النوم وإهمال شرب ماء بشكل وفير يوميا.

وتحاول الفتيات تفادي هذه المشكلة من خلال العناية الفائقة بالبشرة للحفاظ على شبابها ونضارتها للظهور بشكل جاذب ومميز دائما.

كريم ليلي لترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، كريم ليلي لترطيب البشرة وتغذيتها ومقاومة علامات التقدم في العمر.

المكونات:-

ملعقة جل الصبار

5 نقط زيت عنب

الطريقة:-

نخلط المكونات معا جيدا حتى نحصل على قوام علامة يشبه الكريم.

نفرد القناع على البشرة في المساء ونتركه لمدة ساعة ثم نغسل الوجه ويمكن تركه على البشرة لحين الاستيقاظ وغسل البشرة في الصباح الباكر.

ونكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

ويمكن تحضير كمية من هذا الخليط وحفظها بالثلاجة وصلاحياها أسبوع في الثلاجة بشرط وضعها فى علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق.

هذا القناع يرطب البشرة ويشدعا ويقاوم علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والخطوط.

كريم ليلي لترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.