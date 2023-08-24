الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد وزيادة نعومته

الشعر المجعد، فيتو
الشعر المجعد، فيتو

الشعر المجعد أصبح موضة ويعرف بالكيرلي والكثير من الفتيات يتمتعن بهذا الشعر، ولكن أحيانًا يميلون للشعر المفرود الناعم.

وفرد الشعر المجعد من الأمور التي تفشل فيها الفتيات دائمًا ويلجأن بسببها إلى مواد الفرد الكيميائية على الرغم من وجود وصفات طبيعية تعمل على فرد الشعر.

 

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد.

المكونات:

ملعقة جل صبار

ملعقة جوز الهند خام

ملعقة عسل نحل

الطريقة:

  • نحضر المكونات ونخلطها معًا جيدًا حتى نحصل على قوام لونه أبيض ويشبه الجل.
  • نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق وصلاحيته أسبوع في الثلاجة والخليط يكفي للاستخدام مرتين.
  • عند الاستخدام نخرجه من الثلاجة ونأخذ القليل منه ونفرده على جذور الشعر ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لعلاج الشعر المجعد، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

اصبغي شعرك في البيت بأقل تكاليف والنتيجة مبهرة

txt

حافظى على جمال شعرك بهذه المكونات

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشعر المجعد فرد الشعر فرد الشعر المجعد العناية بالشعر وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

ماء الأرز حل سريع وفعال لزيادة طول الشعر

فوائد البيض للشعر، يغذى الشعر ويقويه ويعالج مشاكله

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، المجعد المجهد

الأكثر قراءة

مفاجأة بخصوص طريقة تحويل 2.6 مليون دولار للزمالك من صفقة إمام عاشور

أغرته الفلوس، ليفربول يغير موقفه بشأن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

أسما شريف منير تحلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية (صور)

محامي كهربا: الوضع تغير بشأن غرامة كهربا بعد رحيل مجلس الزمالك وهذا ما يحدث

سر احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر (فيديو)

ضربة جديدة من الكويت للوافدين، والسر فواتير الكهرباء

بعد قفزة أمس، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس

العتاب المر، تفاصيل جديد في واقعة طعن سيدة لزوجها داخل كمباوند شهير

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية