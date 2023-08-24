وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد وزيادة نعومته

الشعر المجعد أصبح موضة ويعرف بالكيرلي والكثير من الفتيات يتمتعن بهذا الشعر، ولكن أحيانًا يميلون للشعر المفرود الناعم.

وفرد الشعر المجعد من الأمور التي تفشل فيها الفتيات دائمًا ويلجأن بسببها إلى مواد الفرد الكيميائية على الرغم من وجود وصفات طبيعية تعمل على فرد الشعر.

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد.

المكونات:

ملعقة جل صبار

ملعقة جوز الهند خام

ملعقة عسل نحل

الطريقة:

نحضر المكونات ونخلطها معًا جيدًا حتى نحصل على قوام لونه أبيض ويشبه الجل.

نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق وصلاحيته أسبوع في الثلاجة والخليط يكفي للاستخدام مرتين.

عند الاستخدام نخرجه من الثلاجة ونأخذ القليل منه ونفرده على جذور الشعر ونتركه لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المجعد، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.