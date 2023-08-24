الخميس 24 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد ماء الأرز، يطيل الشعر ويزيد من كثافته

فوائد ماء الأرز للشعر،
فوائد ماء الأرز للشعر، فيتو

فوائد ماء الأرز للشعر، ماء الأرز من المكونات التي تستخدم في وصفات العناية بالبشرة والشعر لقيمتها الغذائية العالية التي تساعد في تغذيتهم.

وفوائد ماء الأرز للشعر، عديدة وينصح بها خبراء الجلدية والتجميل لأنها تغذى الشعر وتساعد في علاج مشاكله، وهي تعتبر من الطرق العلاجية الطبيعية للشعر.

القيمة الغذائية الموجودة في ماء الأرز 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن ماء الأرز من المكونات الأساسية لعلاج جميع مشاكل الشعر وبالتالي فوائد ماء الأرز للشعر عديدة، لاحتوائها على البروتينات وفيتامين ب وفيتامين هـ والزنك بالإضافة إلى النساء ومضادات الأكسدة.

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فوائد ماء الأرز للشعر  

وأضافت نادية، أن من فوائد ماء الأرز للشعر:-

  • يقلل من تساقط الشعر
  • يزيد من حول الشعر
  • يحفز الشعر على النمو
  • يعيد بناء الشعر التالف
  • يساعد في علاج تقصف الشعر
  • يقلل الشيب
  • يغذى الشعر ويرطبه
  • يجعل الشعر أكثر حيوية ولمعان
  • يطهر فروة الشعر من أي التهابات
  • يزيد من كثافة الشعر
  • يعمل على فرد الشعر
  • النشا بماء الأرز يحتوي على فيتامين B الذي يساعد في الحصول على شعر صحى وقوى
  • يساعد فى علاج قشرة الشعر
  • يساعد فى القضاء على قمل الرأي
فوائد ماء الأرز للشعر، فيتو 

طريقة استخدام ماء الأرز على الشعر

وأضافت نادية، أن أفضل طريقة لاستخدام ماء الأرز على الشعر د، هي أن ننقع كوب من الأرز في ٢ كوب ماء ليلة كاملة، ثم نصفيه في اليوم التالي، وبعد غسل الشعر بالشامبو، نغسله بماء الأرز ونتركها على الشعر بدون غسيل، ونكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لنلاحظ الفرق سريعا.

وصفة طبيعية بماء الأرز لزيادة طول الشعر 

وتستعرض السطور التالية وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر.

المكونات:-

3 ملاعق أرز

كوب ماء مغلي

ملعقة زيت روز مارى

ملعقة زيت جرجير

ملعقة زيت خروع

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الطريقة:-

  • ننقع الأرز فى الماء الساخن لمدة ساعتين، ثم نصفيه ونأخذ ماءه.
  • ثم نحضر زجاجة صغيرة ونضع بها الزيتون المذكورة فى المكونات، ثم نضيف لها ربع كوب ماء الأرز.
  • حيث ونخلطها معا جيدا، ونرج جيدا قبل الاستخدام، حيث يرش على جذور الشعر جيدا ويترك ساعة ثم يغسل
  • بعدها ونكررها مرتين أسبوعيا.
  • وماء الأرز المتبقي نرشه على الشعر يوميا لمدة ساعتين ونغسل الشعر بالماء الفاتر.

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