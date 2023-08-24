الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض والكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 24-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء والدواجن الحمراء، فضلًا عن تباين أسعار البيض، وارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواق، فيما استقرت أسعار الأعلاف.

 

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الخميس

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الخميس، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 56 جنيهًا إلى 57 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 103 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الخميس، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 67.8 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها، وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 109.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 77 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الخميس

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 108 جنيهات إلى 109 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 110 إلى 111 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الخميس

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الخميس، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 107 إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 109 جنيهات إلى 111 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

 أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11300 جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما  أسعار الكتكوت اليوم  الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 16.75 إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 17 جنيهًا إلى 17.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت هجين من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه،  كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت أربو سعر 18.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 18.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا،  كتكوت روص من 18.5 جنيه إلى 20 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 19 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 20 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-8-2023 في الدقهلية

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الثروة الداجنة تحذر من حلاوة المولد النبوي: البيض فيه سم قاتل

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