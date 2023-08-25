تفاصيل أزمة نجوم برشلونة بسبب الملعب الجديد

الدوري الإسباني، كشفت تقارير صحفية أن لاعبي برشلونة تأثروا بشكل واضح، من نقل مباريات الفريق الكتالوني، إلى ملعب مونتجويك، نظرًا للتجديدات في معقله الكامب نو هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن لاعبي البارسا يجب أن يتركوا سياراتهم الخاصة في مقر التدريب، ثم الانتقال بالحافلة إلى منطقة مونتجويك، وهو أمر صعب لأفراد عائلاتهم.

وأضافت الصحيفة "يضطر لاعبو البلوجرانا إلى دفع رسوم اشتراك لحجز مقاعد VIP ومكان لوقوف السيارات الخاصة بهم تمامًا كما يفعل أي مشجع آخر".

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وأشارت إلى أنه عقب مباراة قادش الأحد الماضي، شوهد العديد من عائلات لاعبي البارسا، في انتظارهم للعودة إلى المنازل معًا، دون انتظار انتهاء اللاعبين من الاستحمام والعلاج والالتزامات الإعلامية، قبل العودة بالحافلة لمقر النادي.

واستهل نادي برشلونة، مشواره في الدوري الإسباني، بالتعادل مع خيتافي دون أهداف، قبل الفوز 2-0 على قادش.

وأعلن نادي برشلونة إصابة لاعب وسطه الإسباني الدولي بيدري دون تحديد مدة الغياب.

إصابة بيدري

وأشار نادي برشلونة في بيان بأن بيدري، الذي خاض أول مباراتين في الدوري، بأنه أصيب في فخذه الأيمن دون تحديد مدة الغياب.

صفقة جواو كانسيلو



كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.