الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بند في عقد برناردو سيلفا الجديد مع مانشستر سيتي يسمح برحيله إلى برشلونة

برناردو سيلفا، فيتو
برناردو سيلفا، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في العقد الجديد، الذي وقعه، البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، مع فريقه مانشستر سيتي.

وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن العقد الجديد الذي وقعه برناردو سيلفا، يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن أمس الأربعاء، تجديد عقد نجمه البرتغالي حتى صيف 2026.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البند يتشابه مع الذي استغله باريس سان جيرمان لضم عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني.

Advertisements

وارتبط اسم برناردو سيلفا كثيرا بالرحيل عن مانشستر سيتي طوال الصيف الجاري، حيث كان محط أنظار ناديي برشلونة وبي إس جي.

تعليق سيلفا على تجديد عقده

وقال برناردو لموقع مانشستر سيتي: "أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا، الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرًا مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف.

وأضاف: "أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

أرقام برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي 

ويلعب برناردو سيلفا (29 عاما) بصفوف السيتي منذ صيف 2017، حيث انضم من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وجدد سيلفا عقده مع السيتي بعدما شارك في 308 مباريات حتى الآن حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

 

 

النصر السعودي يعلن التعاقد مع لابورت مدافع مانشستر سيتي (صور)

برشلونة يعلن إصابة لاعب وسطه بيدري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برناردو سيلفا مانشستر سيتي برشلونة موناكو سيلفا

مواد متعلقة

النصر السعودي يعلن التعاقد مع لابورت مدافع مانشستر سيتي (صور)

جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم جواو فيليكس بسبب برشلونة

ماذا قال كيليان مبابي عن صفقة مانشستر سيتي المنتظرة؟

الأكثر قراءة

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

مجلس بريكس يكشف عن حلم اقتصادي يمكن تحقيقه من خلال مصر          

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية