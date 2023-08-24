أندية سعودية تنافس برشلونة ووست هام للتعاقد مع الغاني محمد قدوس

دخلت أندية من الدوري السعودي في منافسة قوية مع وست هام يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع النجم الدولي الغاني محمد قدوس، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن نادي وست هام يونايتد يأمل في حسم صفقة لاعب الوسط الغاني محمد قدوس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن هناك أندية في المملكة العربية السعودية تحركت مؤخرًا للفوز بخدمات محمد قدوس، بهدف ضمه إلى صفوفها هذا الصيف.

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وأشارت الشبكة إلى أن فرص وست هام يونايتد في التعاقد مع محمد قدوس قادمًا من أياكس أمستردام، باتت الآن 50/50.

يذكر أن برشلونة الإسباني قد فشل في التعاقد مع قدوس، من أجل تعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في وقت سابق، أن مسؤولي البارسا حاولوا ضم لاعب أياكس، لكن انهارت المفاوضات بين الطرفين لأسباب اقتصادية.

وأشارت إلى أن البلوجرانا طلب شراء اللاعب مع تأجيل السداد أو الحصول على خدماته لمدة موسم بالإعارة مع أحقية الشراء.

الوحدة يفوز على الطائي في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق نادي الوحدة الفوز على الطائي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دوري روشن، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد معقل فريق الوحدة.

وبهذا الفوز يرتقي الوحدة للمركز الثالث في سلم الترتيب مؤقتا ورصيده 6 نقاط بإنتظار باقي مباريات الجولة.

تقدم فيصل فجر بالهدف الأول للوحدة من علامة الجزاء في الدقيقة 34، وعزز سعيد المولد النتيجة لصالح الوحدة بهدف ثاني في الدقيقة 63، واختتم إيجالو المنتقل حديثا للوحدة من صفوف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 92 ليصل الوحدة للنقطة السادسة من 3 مباريات خاضها الفريق في جدول الدوري حتى الآن.