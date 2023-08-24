برشلونة، شرط التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لتفعيل شراء كانسيلو

برشلونة، اقترب كانسيلو لاعب مانشستر سيتي من ارتداء قميص البلوجرانا خلال الأيام القليلة المقبلة، على سبيل الإعارة.



وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن برشلونة حال تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)، فإن خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.

وكان برشلونة قد فشل في عبور دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.



ويسعى برشلونة لإبرام صفقات مناسبة لظروفه المالية الصعبة، في ظل أزمات النادي، وقوانين اللعب المالي النظيف.



وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن كانسيلو سيسافر إلى مدينة برشلونة، اليوم الخميس، لاستكمال إجراءات انضمامه إلى البارسا.



ومن المتوقع أن يكون الكشف الطبي لكانسيلو في برشلونة غدا الجمعة.

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وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".



وأوضحت الصحيفة: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الكتلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

صفقة جواو كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.