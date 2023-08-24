الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

برشلونة، شرط التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لتفعيل شراء كانسيلو

كانسيلو ؛ فيتو
كانسيلو ؛ فيتو

برشلونة، اقترب كانسيلو لاعب مانشستر سيتي من ارتداء قميص البلوجرانا خلال الأيام القليلة المقبلة، على سبيل الإعارة.
 
وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن برشلونة حال تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)، فإن خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.
 وكان برشلونة قد فشل في عبور دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.

ويسعى برشلونة لإبرام صفقات مناسبة لظروفه المالية الصعبة، في ظل أزمات النادي، وقوانين اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن كانسيلو سيسافر إلى مدينة برشلونة، اليوم الخميس، لاستكمال إجراءات انضمامه إلى البارسا.

ومن المتوقع أن يكون الكشف الطبي لكانسيلو في برشلونة غدا الجمعة.

Advertisements

وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".


وأوضحت الصحيفة: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الكتلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

 

وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

 

صفقة جواو كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

عرض ليفركوزن يدفع عبد الصمد الزلزولي للرحيل عن برشلونة

تفاصيل اتفاق برشلونة ومانشستر سيتي حول صفقة كانسيلو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برشلونة كانسيلو البلوجرانا دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي

مواد متعلقة

عرض ليفركوزن يدفع عبد الصمد الزلزولي للرحيل عن برشلونة

جوارديولا يعلن غياب مدافع مانشستر سيتي للإصابة

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

تفاصيل اتفاق برشلونة ومانشستر سيتي حول صفقة كانسيلو

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

اعتزال مدافع الزمالك والمصري السابق بسبب المرض

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

أخبار مصر: ليفربول يغير موقفه بشأن رحيل صلاح، احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر، الرجاء يفسخ عقد وردة، تحذير من حلاوة المولد

بلومبرج: بريكس تجهز دعوتين لضم مصر والسعودية إلى المجموعة

البريكس وأفريقيا، السيسي يقود مصر لدور قيادي بالقارة السمراء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

رئيس مصلحة الضرائب يحذر الممولين من إصدار فواتير وهمية

إرشادات وتعليمات مهمة للطلاب خلال التسجيل في تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

قائد فاجنر، قصة صعود طباخ بوتين والسقوط بسرعة الصاروخ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية