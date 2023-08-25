اعرفى أفضل ميعاد لتناول مشروباتك اليومية حفاظا على صحتك

تناول المشروبات على مدار اليوم أمر ضرورى خاصة المنبهات حيث هناك أشخاص لا يستطيعون الاستيقاظ بنشاط إلا بعد تناول القهوة أو النيسكافية.

كما أن هناك مشروبات يفضلها العديد من الشباب والفتيات على مدار اليوم للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون ولكن لا يعلموا الوقت المناسب لكل مشروب.

الميعاد المناسب لتناول المشروبات اليومية

وتقدم الدكتورة مروة إمام أخصائية التغذية العلاجية، الميعاد المناسب لتناول المشروبات على مدار اليوم.

اى مشروبات تحتوى على اللبن يجب تناولها فى النهار.

الشاى الأخضر يفضل تناوله عقب الإفطار.

فنجان القهوة يفضل تناوله عصب الغداء

قبل النوم يفضل تناول مشروب البابونج للنوم بشكل هاديء ومنتظم.

الماء يجب تناولها على مدار اليوم بحيث يجب تناول كوب كل ساعة، ولكن لا يفضل مذاق الماء يمكن أن يضيف لها ماء الزهر وعصير الليمون ما يجعل مذاقها مميز.

الميعاد المناسب لتناول المشروبات اليومية، فيتو

أهمية المشروبات اليومية

وهذه المشروبات هى مشروبات أساسية فى حياتنا اليومية حيث أن الماء حياة وتناولها ينشط الدورة الدموية بالجسم ويساعد على عمل الأجهزة بأعلى كفاءة.

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أما مشروبات اللبن الحليب فهى مزاج للشباب والفتيات مثل الشاى باللبن والقهوة باللبن والنسكافية وبالتالى لا غنى عنها ولكن يجب تناولها نهارا.

والشاى الأخضر من المشروبات المهمة التى تنشط المخ لإحتوائه على الكافيين وكذلك حارق قوى الدهون يستطيع إنقاص الوزن والأهم من ذلك يطرد السموم من الجسم وينظم عملية الهضم.

أما القهوة فهى معشوقة الجماهير التى لا يتخيل الكثير منا يومه بدونها، ولكن يحب تناولها فى منتصف اليوم وليس بعد ذلك حتى لا تؤثر على ميعاد نومنا وتسبب الأرق.

فوائد البابونج

والبابونج من المشروبات المهدئة للاعصاب التى تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج لذا يفضل تناولها قبل النوم للتخلص من التوتر والأرق الذى قد يأتى عند النوم.

أفضل ميعاد لتناول الشاى والقهوة

ورغم أنه يجب تناول الشاى الأخضر بعد الإفطار والقهوة بعد الغداء إلا أن هذا لا يعنى تناولها بعد الوجبات مباشرة بل يجب الانتظار ساعتين على الأقل حتى لا تؤثر هذه المشروبات على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بالوجبات خاصة الحديد حيث يمنع الكافيين امتصاص الحديد بالجسم، لذا يجب الإنتظار ساعتين على الأقل قبل تناول المشروبات المنبهة عقب الوجبات الرئيسية، وذلك حفاظا على الصحة.