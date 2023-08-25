نجوم ونجمات الفن يتألقون في حفل مهرجان القاهرة للدراما (صور)

مهرجان القاهرة للدراما، تألق نجوم ونجمات الفن في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وحرص عدد من النجوم والنجمات على الحضور على رأسهم عمرو يوسف وسامح حسين ودينا الشربيني وسارة سلامة ومنى عبد الغني ودينا الراقصة وأحمد صفوت ورانيا فريد شوقي.

كما حضرت أيضًا رشا مهدي وبسمة وداليا البحيري وبشرى وعلا غانم ووفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر ومحمد رياض أسرته وريهام عبد الغفور ووالدها إيمان العاصي وشيماء سيف ومحمد حفظي وسلمى أبو ضيف وهنا شيحة وميريهان حسين وحسن أبو الروس ونانسي صلاح وكارولين عزمي وطه دسوقي وزوجته وماجد الكدواني والمخرج أحمد الجندي وهشام ماجد كريم محمود عبد العزيز ومريم الجندي وداليا شوقي وسلوى خطاب ورانيا يوسف.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام بمدينة العلمين الجديدة تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راقٍ.

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لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: "أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر".

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: "أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل".

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف في وقت سابق عن سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائزة لجنة التحكيم في القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وقال أشرف زكي: "مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "الجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى.. بعنوان (شكرا أسعدتمونا) والفقرة الثانية بعنوان 60 سنة دراما اللي قدمتها مصرنا الحبيبة.. احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".

مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.