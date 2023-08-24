بدء عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة

يبدأ الليلة في الساعات الأولى من ليل الجمعة عرض مسلسل سفاح الجيزة والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد فهمي.

ونشرت منصة شاهد عبر منصة إنستجرام منشورًا لتشويق الجمهور للمسلسل المنتظر، يتضمن فيديو ترويجي قصير وتعليق “ ليالي من التوتر والرعب على وشك أن تبدأ خلال ساعات #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”.

تفاصيل أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بأيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فإن مسلسل سفاح الجيزة يتم عرضه كل يوم جمعة ويتم عرض حلقتين أسبوعيًا.

إطلالة داليا شوقي

وبعيدًا عن أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فقد شوقت الفنانة الشابة داليا شوقي الجمهور للمسلسل حيث كتبت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام “شكرًا شاهد علي ليلة احتفالية جميلة بمسلسلنا #سفاح_الجيزة بداية عرض اولي الحلقات، بكرة ٢٥ أغسطس. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. جاهزيين؟؟”.

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وتابعت “لكل crew وmember cast في سفاح الجيزة.. بحبكم - حب عملاق! يلا بيينا!.. اخراج: ا/هادي الباجوري تأليف: انجي ابو السعود وعماد مطر انتاج: #ThePlanetStudios حصريًا علي #شاهد #Shahid”.

وحرصت الفنانة الشابة داليا شوقي على مشاركة جمهورها إطلالتها في العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم أمس بمشاركة نجوم المسلسل وصناعه.

ونشرت داليا عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لإطلالتها حيث ظهرت بفستان أسود مكشوف من البطن والذراعين واعتمدت على وضع ماكياج عين يتناسب مع لون الفستان.

وكتبت داليا “من العرض الخاص احتفالًا بمسلسلنا #سفاح_الجيزة 🩸🔪 ابتداء من ٢٥ أغسطس علي شاهد @shahid.vod”.