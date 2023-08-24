الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة الليلة

مهرجان القاهرة للدراما،
مهرجان القاهرة للدراما، فيتو

يقام مساء اليوم الخميس، حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني وذلك بمدينة العلمين الجديدة، تزامنا مع مهرجان العلمين.

 

ويحضر حفل المهرجان اليوم كوكبة من النجوم والفنانين، حيث يبدأ الحفل باستقبال الفنانين على ريد كاربت المهرجان، فيما تذاع فعاليات المهرجان عبر قناة dmc.

 

مهرجان القاهرة للدراما 

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.
 

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وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022. 
 

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب المسرح لحفل مبهر ومليء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة أن الدورة الثانية سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راق.


لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين. والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

 

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: "أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر".

 

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: "أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل".

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