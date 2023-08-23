ركين سعد: مشاهد مسلسل سفاح الجيزة صعبة وكنت عايزة أعمل شخصية زينة (فيديو)

أعربت الفنانة الأردنية ركين سعد عن سعادتها بمشاركتها في بطولة مسلسل سفاح الجيزة مع أحمد فهمي:" أنا سعيدة للغاية إني جزء من هذا المسلسل ومن هذه التجربة.. المسلسل مكتوب بشكل حلو أوي من أول السيناريو".

مسلسل سفاح الجيزة

وأضافت خلال لقائها مع فيتو:" بالإضافة إلي أني حسيت شخصية زينة وكنت عايزة أعملها بشكل يوصل للناس وكل المسلسل مشاهده صعبة، وحضرت للشخصية مع هادي الباجوري وأحمد فهمي ومع طاقم العمل".

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دور جديد لأحمد فهمي

ويطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا، حيث يقدم فيها شخصية سفاح، وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

مشاركة نجوم متميزين

ويشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين، فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.

منصة شاهد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

روجت منصة شاهد لمسلسل سفاح الجيزة قبل أيام من بدء عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام مجموعة من صور الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر.

ونشر حساب المنصة مجموعة من الصور مرفقة بتعليق “لقطات حصرية من الحلقات الأولى مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”

إعلان تشويقي للمسلسل

وطرحت منصة شاهد إعلانا تشويقيا جديدا للمسلسل المنتظر سفاح الجيزة والذي يقدم أحمد فهمي من خلاله شخصية جديدة ومختلفة.