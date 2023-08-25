أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة، التفاصيل الكاملة

أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة، انطلق الليلة عرض مسلسل سفاح الجيزة ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا المسلسل الذي يسيطر عليه الغموض حيث يبحث المتابعون عن المعلومات المتاحة حول أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة.

تفاصيل أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بأيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فإن مسلسل سفاح الجيزة يتم عرضه كل يوم جمعة ويتم عرض حلقتين أسبوعيًا.

إطلالة داليا شوقي

وبعيدًا عن أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فقد شوقت الفنانة الشابة داليا شوقي الجمهور للمسلسل حيث كتبت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام “شكرًا شاهد علي ليلة احتفالية جميلة بمسلسلنا #سفاح_الجيزة بداية عرض اولي الحلقات، بكرة ٢٥ اغسطس. نتمني لكم مشاهدة ممتعة. جاهزيين؟؟”.

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وتابعت “لكل crew وmember cast في سفاح الجيزة.. بحبكم - حب عملاق! يلا بيينا!.. اخراج: ا/هادي الباجوري تأليف: انجي ابو السعود وعماد مطر انتاج: #ThePlanetStudios حصريًا علي #شاهد #Shahid”.

وحرصت الفنانة الشابة داليا شوقي على مشاركة جمهورها إطلالتها في العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم أمس بمشاركة نجوم المسلسل وصناعه.

ونشرت داليا عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لإطلالتها حيث ظهرت بفستان أسود مكشوف من البطن والذراعين واعتمدت على وضع ماكياج عين يتناسب مع لون الفستان.

وكتبت داليا “من العرض الخاص احتفالًا بمسلسلنا #سفاح_الجيزة 🩸🔪 ابتداءٍ من ٢٥ اغسطس علي شاهد @shahid.vod”.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد صورًا لها من العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة والذي أقيم أمس بحضور نجوم المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وكتبت ركين “امبارح كانت ليله مليانة حماس وحب.. شكرا لحبايبي أسرة المسلسل ولشاهد على الليلة الجميلة.. فخورة اني جزء من مسلسل سفاح الجيزة وبتمنى انه يعجبكم - يوم ٢٥ / ٨ على @shahid.vod”.

إطلالة ريم العدل

وأطلت ريم العدل، مصممة الأزياء أثناء العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة بقميص أبيض مطبوع على ظهره بصورة كارتونية بوستر مسلسل سفاح الجيزة والذي من المقرر عرضه قريبًا.