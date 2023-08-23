13 سبتمبر، بدء عرض مسلسل سوء المناخ على شاهد

سوء المناخ، تطلق منصة شاهد في الآونة الأخيرة عددا من المسلسلات والأعمال الفنية المختلفة، ويعتبر مسلسل سوء المناخ من أبرز المسلسلات التي سوف يتم عرضها قريبًا عبر المنصة.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بوستر المسلسل مرفقًا بتعليق “13 سبتمبر تاريخ أولى حلقات مسلسل #سوء_المناخ على #Shahid”.

أبطال مسلسل سوء المناخ

ومسلسل سوء المناخ هو مسلسل كويتي من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ رمضان خسروه وبطولة تركي اليوسف، وزهرة عرفات، وجمال الردهان، وأحلام حسن، وعبدالله البلوشي، ونورة العميري.

Advertisements

مسلسلات كويتية على شاهد

وعرضت منصة شاهد مؤخرًا عدد من الأعمال الكويتية آخرها مسلسل غسيل وهو مسلسل كويتي من أعمال شاهد الأصلية وهو مكون من ٨ حلقات، ويعكس عدد حلقات مسلسل غسيل أنه ينتمي إلى نوعية المسلسلات الرائجة مؤخرًا وهي المسلسلات القصيرة.

وتجسد الفنانة شجون الهاجري شخصية حنين وهي امرأة طموحة ذات شخصية قوية، وتحلم حنين بأن تصبح مصممة أزياء لها صيت عالمي وتتسم شخصيتها بأنها شخصية لا تقبل بأنصاف الحلول، بينما يقدم الفنان عبد الله بو شهري شخصية حسن وهو مرح لديه أحلام بسيطة وهو عاشق لزوجته ولا يتمنى شيئًا في الحياة سوى إسعادها، وهو يأمل بأن يحظى بوظيفة ذات راتب جيد.

وهناك شخصيات أخرى في المسلسل يجسدها عدد من النجوم، فهناك شخصية مريم التي تجسدها الفنانة زينب أحمد وهي شخصية ذات ذكاء حاد وتتميز بأنها قوية الملاحظة، ولكنها أنانية لا تفكر سوى في مصلحتها فقط، كما أنها شخصية جافة بسبب شئ تعرضت له في الماضي، وهناك أيضًا شخصية رئيسية وهي شخصية بدر وهو شاب شديد الاهتمام بنفسه وذو كبرياء عالي وأكثر ما يهتم به هو المال والشهرة.

وتدور قصة مسلسل غسيل حول حسن وحنين اللذان يتزوجان على الرغم من معارضة عائلتيهما، ويلجأ الثنائي إلى غسيل الأموال حتى يحققا أحلامهما، ولكن مشروعهما المربح بداية قد يدمر كل ما لديهما. أبطال مسلسل غسيل المسلسل الكويتي “غسيل” من بطولة شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، زهرة الخرجي، عبير أحمد، عبدالله عبدالرضا، زينب بهمن.