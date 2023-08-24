الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

دورة تدريبية للزائرات الصحيات بالمدارس في الشرقية

دورة تدربيبة للتمريض
دورة تدربيبة للتمريض بالقرين ومشتول القنايات،فيتو

استضاف فرع الشرقية للتأمين الصحي، الدورة التدريبية للزائرات الصحيات لتمريض الصحة المدرسية في قاعة التدريب بعيادة كفر صقر للتأمين الصحي، بحضور الدكتورة رانيا أبو السعود مديرة الخدمات الطبية بالفرع ومديرة منطقة الزقازيق، والدكتورة هناء أحمد رشيد مديرة مستشفى المبرة، وهالة حسني رئيس تمريض الفرع.

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نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة ديرب نجم

 

تمريض الصحة المدرسية بالقرين ومشتول والقنايات 

 وقال الدكتور رضا الديب  مدير عام  فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية: إن الدورة التدريبية التى انعقدت للزائرات الصحيات كانت خاصة  بتمريض الصحة المدرسية بإدارات القرين ومشتول السوق والقنايات حيث ألقى فيها  كلمة رحب فيها بالحضور وشكر فيها  القائمين على هذا العمل والذى بدوره يصب فى تطوير العمل ولصالح المرضى. 

ألقى المحاضرات اليوم حنان محمود، واستعرضت فى محاضرتها عمليات غسيل الأيدي، ومعها نظافة البيئة، وإجراءات الحقن الآمن.

 

ثم جاءت المحاضرة الثانية لصفاء حمدى، وكانت عن  التوصيف الوظيفى..والتطعيمات لتكون المحاضرة الثالثة لراندة عبد الحميد، وجاءت عن الفحص الشامل السجلات الخاصة بالصحة المدرسية. وذلك استمرارا واستكمالا للبرنامج التدريبى لجميع الإدارات بوحدات الفرع.

دوورة  تدريبية للتمريض 

وصول خدمة تأمينية جيدة وكاملة للمواطن 

هذا وأكد الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التأمين الصحى في محافظة الشرقية، أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى  والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة وصول الخدمة الصحية إلى المواطن بشكل لا تنقصه الجودة وأنه على التامين الصحى أن يقدم خدمة طبية ممتازة للمنتفعين به، حتى  يشعر المنتفع باهتمام الدولة وخاصة المنظومة الصحية 

دوورة  تدريبية للتمريض 

مرور مفاجئ على عيادة كفر صقر 

وفي سياق متصل، قام  الدكتور محمد أبوهاشم  نائب مدير الفرع بالمرور المفاجئ  على عيادة كفر صقر وذلك للاطمئنان على سير العمل بالعيادة وتواجد العاملين وانتظام العمل حيث تفقد جميع غرف العيادة وباقى الأقسام كالصيدلية ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية وقسم الأشعة العادية، ثم قسم العلاج الطبيعى، وكان فى استقباله الدكتور علا كمال مدير منطقة أبوكبير والدكتور سيد البحطيطى. مدير العيادة والمحاسب  محمود شعبان المدير المالى والادارى بالعيادة

التأمين الصحي بالشرقية يناقش قانون تداول المخلفات

الدكتور محمد أبو هاشم فى الحسينية 

كما قام  الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير الفرع ويصاحبه الدكتور محمد عثمان. مسئول المعامل بالفرع والدكتورة يسرية عطية مسئول الكلى بالفرع بالمرورعلى عيادة الحسينية للاطمئنان على تواجد الطاقم الطبى والعاملين ومتابعة تأدية الخدمة الطبية للمرضى وسير العمل بها حيث قام  بتفقد جميع أقسام العيادة واطمأن على توافر الأدوية اللازمة لتقديم الخدمة ووقد أوصى على توفير التخصصات الغير موجوده بالعيادة وحسن معاملة المرضى وتذليل اى عقبات  او شكاوى لهم وقامت  يسرية عطية بالمرورعلى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحسينية المركزى للاطمئنان على حالات التأمين الصحى بها حبث كان فى استقباله الدكتور حذيفه عبد الجواد ابراهيم. مدير العيادة والمحاسب محمود العريان مدير الشئون المالية والادارية بالعيادة

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الدكتور محمد ضاحى الدكتور ممدوح غراب الدكتور رضا الديب الدكتور خالد عبدالغفار رئيس الجمهورية وزير الصح رئيس الهيئة

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