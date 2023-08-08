الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة ديرب نجم

نائب مدير فرع الشرقية
نائب مدير فرع الشرقية يتفقد عيادة ديرب نجم، فيتو

أكدالدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية ,انه بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ,وتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة التامين الصحى , بضورة تحسين العمل والاستمرار فى فيه , وتوفير كل احتياجات المريض, قد قام  الدكتورمحمد ابو هاشم  نائب مدير الفرع  بالمرور على عيادة  ديرب نجم للتامين الصحى 

مرور مفاجئ لمدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية على وحدات ديرب نجم

الاطمئنان على سير العمل وتفقد العلاج الطبيعى 

,وذلك للاطمئنان على سير العمل بها حيث قام  بتفقد اقسام العيادة المختلفة العلاج الطبيعيى ,والحاسب الالى ,والاشعة والمعمل ,والصيدليات ,للاطمئنان على سير العمل ,ومتابعة تادية الخدمة الصحية والمرضية, وقد استمع لبعض المرضى المترددين على العيادة والرد على استفساراتهم ,واوصى  ادارة العيادة بتسهيل اجراءات تلقى طلبات المرضى , لخدمتهم الطبية ولازمه فى المرور الدكتورة مروة نبيل مدير عام  العيادة

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تفقد اقسام القنايات وتقديم الخدمة الطبية 

كما قام  نائب مدير الفرع بتفقد اقسام عيادة القنايات ,وذلك للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى ,وتواجد الاطباء والتمريض والعاملين ,وتوافر الادوية ,والتاكيد على معاملة المرضى معاملة حسنة ,وقد اوصى  بتوفير بعض التخصصات الغير موجودة بالعيادة لصالح المرضى ,وعدم تحويلهم الى اماكن اخرى ,حيث كان فى استقباله   الدكتورة  مايسة توفيق..مدير العيادة والشاملة وكذ ا محمد ابو غريب المدير المالى والادارى بالعيادة واضاف مدير عام فرع الشرقية, انه جارى نقل كامل لعيادة السكرالى مقرها الجديد بقرية بنايوس مركز الزقازيق, والتى تعد بمثابة حى من احياء الزقازيق حاليا, وذلك لمنع الزحام ,ولكى يحصل مريض السكر المنتفع بالتامين الصحى على خدمة ممتازة ,وذلك لان العيادة مجهزة باحدث تقنيات الكشف على السكر,

الدكتور محمد هاشم نائب مدير الفرع 

هذا وقد أجرى الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية زيارة مفاجئة  لعيادة السكر بالزقازيق وذلك تمشيا مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تكثيف العلاج للمرضى وضرورة فحصهما قبل تلقي العلاج حيث قام وبصحبته الدكتورة بسمة ممدوح مسئول مكافحة العدوى بالفرع وايضا محمد عثمان، مسئول المعامل بالفرع بالإضافة إلى  حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى  بالمرور على عيادة السكر بمقرها الجديد ببنايوس  -الزقازيق لمتابعة سير العمل وانتظامه من عدمه  وتواجد الطاقم الطبي والعاملين. كما تفقد الأقسام المختلفة بالعيادة والتى تقدم خدمات لطلاب المدارس كما أوصى بمعاملة المرضى معاملة حسنة والاستماع لاستفساراتهم والرد عليها وحل أي مشكلة تواجههم وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة وكان فى استقباله الدكتورة إيناس حسنى مديرة العيادة.

الإدارة التعليمية تكرم التأمين الصحى لمجهوده 

 ومن جهة أخرى كرم احمد عبدالعظيم عبدالله المدير العام لإدارة ديرب نجم التعليمية إدارة التأمين الصحى بديرب نجم وقدم لهم الشكر على الجهد المبذول في عمل لجان طوابع المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مؤكدا  على حسن التعاون بين إدارة التامين الصحي والإدارة التعليمية كما تفضل الدكتور محمد عبد العظيم مدير التأمين الصحى بالمشاركة بتكريم  لجنة الطوابع المتمثلة فى نجلاء علي عبد العظيم وفتحية السيد عبده وأميرة عبد الحميد عبد الفتاح بالإضافة إلى فايزة فرج حيث تم توزيع شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية

مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد مركز علاج الكبد بالزقازيق

هناء رشيد تزور أقسام المستشفى وتؤكد على اهمية التعقيم 

وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا الديب وبتكليف الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قامت الدكتورة هناء رشيد مديرة مستشفي المبرة  في الصباح والدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى برفقة فريق الجودة وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى، بالمرور على جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى, ومنهم ( جراحة رجال وحريم - قسم باطنه رجال وحريم -قسم انف واذن وحنجره- قسم الاطفال- قسم الطوارئ والاستقبال - قسم المعمل والأشعة التشخيصية -الصيدليات- قسم الكلى-  قسم الاورام- قسم العظام- والمسالك البولية - الدرجة الممتازة -المغسلة-الصيانة- وكذلك التعقيم) وذلك للاطمئنان على سير العمل وتواجد الفريق الطبي داخل الأقسام وكذلك التأكد من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه والتحدث مع المرضى وحل المشاكل الفورية

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تحسين العمل والاستمرار فيه الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمد ابو هاشم نائب مدير الفرع

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