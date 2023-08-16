الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يزور كفر صقر والحسينية

نائب مديرفرع التأمين
نائب مديرفرع التأمين الصحى يزوركفر صقر والحسينية-فيتو

أكد الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التأمين الصحى في محافظة الشرقية انه بناء على تعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى  والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة وصول الخدمة الصحية إلى المواطن بشكل لا تنقصه الجودة وأنه على التامين الصحى ان يقدم خدمة طبية ممتازة للمنتفعين به حتى  يشعر المنتفع باهتمام الدولة وخاصة المنظومة الصحية 

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة ديرب نجم

مرور مفاجئ على عيادة كفر صقر 

قام  الدكتور محمد أبوهاشم  نائب مدير الفرع بالمرورالمفاجئ  على عيادة كفر صقر وذلك للاطمئنان على سير العمل بالعيادة وتواجد العاملين وانتظام العمل  حيث تفقد جميع غرف العيادة وباقى الأقسام كالصيدلية.ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية.و قسم الاشعة العادية.ثم  قسم العلاج الطبيعى.وكان فى استقباله الدكتور علا كمال.مدير منطقة ابوكبيروالدكتور سيد البحطيطى. مدير العيادة والمحاسب  محمود شعبان المدير المالى والادارى بالعيادة

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الدكتور محمد أبو هاشم فى الحسينية 

كما قام  الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير الفرع ويصاحبه الدكتور محمد عثمان. مسئول المعامل بالفرع والدكتورة يسرية عطية مسئول الكلى بالفرع بالمرورعلى عيادة الحسينية للاطمئنان على تواجد الطاقم الطبى والعاملين ومتابعة تأدية الخدمة الطبية للمرضى وسير العمل بها حيث قام  بتفقد جميع أقسام العيادة واطمأن على توافر الأدوية اللازمة لتقديم الخدمة ووقد أوصى  على توفير التخصصات الغير موجوده بالعيادة وحسن معاملة المرضى وتذليل اى عقبات  او شكاوى لهم وقامت  يسرية عطية بالمرورعلى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحسينية المركزى للاطمئنان على حالات التأمين الصحى بها حبث كان فى استقباله الدكتور حذيفه عبد الجواد ابراهيم. مدير العيادة والمحاسب محمود العريان مدير الشئون المالية والادارية بالعيادة

اجتماع مسئولات تدريب التمريض بالعيادات والمستشفيات 

كما حضر  الدكتور رضا الديب اجتماع مسئولات تدريب التمريض بالمستشفيات والعيادات والذى حضره هالة حسنى رئيسة تمريض الفرع  صفاء حمدى  مسئولة التدريب والتثقيف الصحى بالفرع ومسئولات التدريب بالمستشفيات والعيادات حيث القى  كلمة أشاد فيها بمجهوداتهم وطلب منهم مزيدا من الجهد فى المرحلة القادمة ثم تم مناقشة اجندة الاجتماع المعدة لذلك واكد مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية ان  إدارة التأمين الصحى لطلاب العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد فؤاد مديرادارة التامين الصحى بالعاشر من رمضان 

التأمين الصحي بالشرقية يناقش قانون تداول المخلفات

التدريب لتمريض العاشر من رمضان بالتامين الصحى 

ان العيادة بالعاشرقامت بتدريب تمريض الصحة المدرسية على جميع أعمال الصحه المدرسيه والسياسات بمعهد التمريض بالعاشروذلك بحضور مدير عام فرع الشرقية دكتور رضا الديب ومدير المنطقه الطبية الثانية دكتور إيهاب عاطف ومدير مستشفى العاشر دكتور أحمد سالم ومسؤلى  تفتيش الفرع  منهم  مسؤلة الصحه المدرسية بالاضافة الى  حنان حسن مسئولة تفتيش تمريض الفرع  وحنان محمود مسؤل مكافحة العدوى بالفرع ومعهم  مسؤلة التدريب بالفرع وتفتيش المنطقه 

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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