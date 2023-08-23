وصفة طبيعية للتفتيح السريع للبشرة ومنحها النضارة والحيوية

فى فصل الصيف تتأثر البشرة سريعا بسبب الشمس والحرارة حيث تفقد البشرة نضارتها وتصاب بالاسمرار الذى يؤثر على لونها الطبيعي.

وتحرص طوال فصل الصيف على عمل الوصفات الطبيعية التى تعيد نضارة البشرة وحيويتها وتفتح لونها والتخلص من آثار الشمس.

وصفة طبيعية للتفتيح السريع للبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة سريعا وإعادة حيويتها ونضارتها.

المكونات:-

ملعقة حليب بودر

ملعقة عسل نحل

ملعقة زيت لوز حلو

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الحليب البودر.

ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نضيف زيت اللوز الحلو ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ويمكن تطبيقه على اليدين، ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويرطبها ويغذيها ويقاوم علامات التقدم فى العمر، ويحافظ على نضارة البشرة وجمالها ويوحد لونها.

وصفة طبيعية للتفتيح السريع للبشرة، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.