الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 184 من جريدة الوقائع المصرية

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184، الصادر في 22 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الدواء المصرية.
-قرار وزارة السياحة والآثار رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إخضاع المسطح البالغ مساحته (١ف، ١٨ط، ٣س) الكائن بتل آثار كوم الضباع، مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، والموضح الحدود والمعالم بالمـذكرة
الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (٢٠ ) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة 1983 وتعديلاته.
-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٣، إخضاع المسطح البالغ مساحته (٣ف، ١٣ط، 13.9س) بما يعـادل ١٤٩٧٩.38م٢ والمعروف بمنطقة أم زغيو - منطقة العجمى بمحافظـة الإسـكندرية والموضــح الحــدود والمعــالم بال مــذكرة الإيــضاحية والخريطــة المــساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (٢٠ ) من قانون حماية الآثـار رقـم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.
-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٣، بإخضاع المسطح البـالغ مـساحته (٧ف، ٢٢ط، ١س) بتـل آثـار المسخوطة الكائن بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية والموضح الحدود والمعـالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكـام المـادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣وتعديلاته.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠٢ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الزراعى المصري.

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-وقرار هيئة الدواء المصرية قرار رئيس الهيئة رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠٢٣، إلغاء ترخيص المكتب العلمى مكتب فارما سيرف العلمى ومخزن العينات التابع له. ومقره: (٢٤ شارع عدن - المهندسين - الجيزة. ومقر مخزن العينات هو: (٢٤شارع عدن - المهندسين - الجيزة.)

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