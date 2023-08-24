الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط وزارة السياحة والآثار لاعتماد سكن المعتمرين بمكة والمدينة المنورة

المعتمرين،فيتو
المعتمرين،فيتو

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ  رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

 

ضوابط اختيار سكن المعتمرين

أوضحت ضوابط رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ، القواعد والإجراءات التي تحدد الشروط الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن ما يلي:

1- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلا من قبل السلطات السعودية، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة وزارة السياحة والآثار المصرية بالأراضي السعودية، ويعمل في هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.

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2- يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط، لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المفعل –من قبل السلطات السعودية- على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وفقا للإجراءات المبينة لاحقا في البند (7)، وذلك حفاظا على المعتمر المصري.

3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الالتزام، يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب، فضلا عن إخطار وزارة الحج السعودية والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومفعلا على البوابة هذا العام.

 

حساب المسافات من الحرم المكي

4- يجب ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على 3000 متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج "Google Earth"، وفي حالة زيادة المسافة على 1250 مترا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام، وفي حالة عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية، على أن يكون العقد موثقا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية.

5- أن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية بمنطقة خدمات طبقا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية، شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

6- يتم تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية، بمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بها وذلك على ضوء الإجراءات الاحترازية الراهنة.

7- تراعى الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به، وذلك بما لا يجاوز عدد 250 نزيلا للمصعد الواحد، بخلاف مصاعد الخدمات، كما تراعى المساحة العامة لمدخل (الاستقبال) مقارنة بالطاقة الاستيعابية للنزلاء.

 

إدراج الفنادق الجديدة لسكن المعتمرين 

7- تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة، بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة مرفقا به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني وصورة من موقع برنامج "Google Earth" توضح المسافة بين الحرم والفندق.


يجوز للشركات السياحية التسكين في المدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر "بشكل دائري" من ساحة الحرم المدني، شريطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام رئيسي لا يقل عرضه عن 15 مترا.

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