القاهرة للمسرح التجريبي: ليلى علوي "كريم شانتيه" المهرجان (فيديو)

رد الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين على تساؤل بعض الحضور في المؤتمر الصحفي للمهرجان والمقام حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة، عن سبب تكريم الفنانة ليلى علوي في المهرجان هذا العام.

تكريم ليلى علوي

وقال سامح مهران: "كل مهرجان ليه اسماء بيحبها من الأسماء اللامعة في سماء الفن المصري وبيكرمها.. ببساطة شديدة.. وليلى علوي لها تجارب مسرحية أيضا".

فيما أضاف الدكتور أيمن الشيوي مدير المهرجان أن ليلى علوي تعد عنصر جذب للمهرجان هذا العام قائلا: "هي عنصر الجذب اللي عندنا وهي كريم شانتيه المهرجان هذا العام".

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وكوكبة من المسرحيين والنقاد.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتنعقد فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.