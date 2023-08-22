19 عرضا في الدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان المسرح التجريبي، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران عن قائمة العروض المشاركة في المهرجان هذا العام والتي وصلت إلى 19 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وكوكبة من المسرحيين والنقاد.

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العروض المصرية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

العروض العربية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

العروض الأجنبية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية على 8 عروض من أصل 88 عرضا أجنبيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتنعقد فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "تشارلي" ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي والذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

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