رئيس جامعة المنصورة يطمئن علي ضحايا ومصابي وفد الجامعة بسوهاج

أجرى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة إتصالًا هاتفيًا بالدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج للإطمئنان على المصابين من وفد جامعة المنصورة الذى تعرض لحادث سيارة للوقوف على ملابسات الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.



حيث تعرض وفد من جامعة المنصورة صباح اليوم الخميس خلال السفر للمشاركة فى ملتقى أعداد الطلاب فى الانشطة الطلابية بجامعة سوهاج لحادث سيارة قبل مدخل مدينة سوهاج.

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وأسفر عن الحادث عن وفاة سائق السيارة واصابة كل من: عضو هيئة التدريس رئيس الوفد بكدمات متفرقة، اصابة طالب بجرح فى الظهر، اصابة طالبة بكسر فى القدم.



وينعى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بإسمهم وبإسم عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، السائق الفقيد.

كما أعربوا عن عميق حزنهم وخالص تعازيهم لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، كما أعربوا عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجـل للمصابين.



وقد قرر رئيس الجامعة صرف مبلغ 75 الف جنيه لاسرة المتوفى وصرف 25 الف جنيه لكل مصاب مع التنسيق مع جامعة سوهاج لنقل المصابين لمستشفيات جامعة المنصورة لتقلى العلاج الازم.



كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجامعة سوهاج لدورها فى تقديم الرعاية العاجلة لوفد الجامعة بعد تعرضهم للحادث.