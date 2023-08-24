الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تكريم الدفعة 51 بكلية طب البنات جامعة الأزهر (صور)

حفل تخرج طبيبات جامعة
حفل تخرج طبيبات جامعة الأزهر،فيتو

وسط سعادة كبيرة تملأ عيون الحاضرين جميعًا، وفي لحظة فارقة في حياة 600 طبيبة هو عدد الدفعة 51 من خريجات كلية طب البنات بالقاهرة؛ جامعة الأزهر قامت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، بقراءة قسم الطبيب، وقامت الدفعة 51 بترديد القسم خلفها.

حفل تخرج طبيبات جامعة الأزهر 

وتلا ذلك انطلاق لحظات التكريم بحضور الدكتور محمد  المحرصاوى، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الفخراني، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، إضافة إلى رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية.

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طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

ومن جانبه قدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى طبيبات المستقبل، وإلى أولياء أمورهن في يوم الحصاد.

ووجه الشربيني نصائح لبناته الخريجات جاء فيها: أنتن صاحبات أشرف مهنة، حافظن على أسرار المرضى، فأنتن مؤتمنات عليهم، فكن على قدر الأمانة، وتسلحن بالعلم والمعرفة، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير إلى كلية طب البنات؛ لجهودها المثمرة مع هذه الدفعة.

وقدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة بتخرج الدفعة 51 تلك الدفعة المتميزة علمًا وخلقًا، ورحب بالحضور جميعًا، وأشاد بجهود كلية طب البنات بالقاهرة؛ أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو، وشهادة التميز الحكومي.

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