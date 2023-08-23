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محافظات

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الدقهلية

الخضروات اليوم في
الخضروات اليوم في الدقهلية، فيتو

أسعار الخضراوات، تحرص “فيتو” على تقديم أسعار الخضراوات بأسواق الدقهلية، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة اليوم الأربعاء، بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة.  

 

أسعار الخضراوات 

سجلت أسعار الخضراوات التالي:

الخيار البلدي من 17 إلى 20 جنيها.
الطماطم من 10 إلى 15 جنيها.
البطاطس من 12 إلى 15 جنيها.
البصل من من 12 إلى 20 جنيها.

الكوسة من 12 إلى 20 جنيها. 
الجزر من 8 إلى 12 جنيها. 
الكرنب 10 إلى 15 جنيها.
الليمون 20 إلى 30 جنيها.
البسلة 20 إلى 40 جنيها

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البامية بلغت 25 إلى 40 جنيها.
الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.
الباذنجان الطويل الأسود من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار ورق العنب

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 20- 70 جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 30 - 40 جنيهًا.

أسعار الفلفل

 سعر كيلو الفول الأخضر يتراوح بين 5-10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من من 10 إلى 15 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 35 إلى 45 جنيهًا. 
الفلفل الحامي البلدي 10 إلى 20 جنيها.

 

أسعار الخضراوات بالدقهلية 

وسجل سعر البطاطس من 10 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو والبصل من 12 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الجزر من 8 إلى 12 جنيها، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة الدقهلية.

أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 23-8-2023 في الدقهلية

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

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