الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

قناع النشاء وماء الورد للتخلص من تصبغات البشرة

تصبغات البشرة، فيتو
تصبغات البشرة، فيتو

التصبغات بالبشرة من المشكلات التي تعاني منها الفتيات كثيرا خاصة عند التعرض للشمس ما يؤثر على مظهر البشرة.

والتصبغات تشبه البقع وتصيب العديد من الفتيات، اللاتي يبحثن عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على هذه المشكلة.

قناع النشاء وماء الورد للتخلص من تصبغات البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع النشاء وماء الورد للقضاء على تصبغات البشرة.

المكونات:-

ملعقة نشاء

ملعقة ماء ورد

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ناعم.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع مرتان أو ثلاث مرات أسبوعيا  للحصول على أفضل النتائج.
قناع النشاء وماء الورد للتخلص من تصبغات البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا للبشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

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فوائد ماء الورد، لترطيب البشرة الجافة

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وصفة طبيعية تمنح البشرة شبابا دائما

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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