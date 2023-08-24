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اقتصاد

ارتفاع جديد فى سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، شهد مؤشر الذهب بالبورصة المصرية ارتفاعا جديدا في  أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في مصر، حيث ارتفع سعر الذهب بحركة التعاملات الصباحية، وترصد "فيتو" لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها بحركة التعاملات الخميس 24/ 8/ 2023.

 

التحليل الفنى لسعر الذهب، فيتو 

 

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

والسعر الاسترشادي لسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2627.79 جنيه للشراء 2602.52 جنيه للبيع. 

 

أسعار الذهب فى مصر، فيتو 

 

رحلة الذهب عالميًّا 

ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

 

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