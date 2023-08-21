الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير أسواق مال يكشف حقيقة وقف التداول على سهم بنك كريدى أجريكول بالبورصة

نبيل فرج،فيتو
نبيل فرج،فيتو

مع انطلاق حركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية رأينا إعلان إدارة البورصة عن إيقاف التعامل على أسهم بنك كريدي أجريكول مصر، وأوضحت إدارة البورصة في إفصاح لها اليوم أنه تم وقف التعامل على أسهم البنك لحين الرد من إدارة البنك على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما تم نشره في وسائل الإعلام بشأن بدء بنك كريدي أجريكول إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

اقرأ التالي: خبير أسواق مال: المؤشر السبعيني يستقر على أعلى مستوى 3600 نقطة هذا الأسبوع

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مؤشر بنك كريدى اجريكول، فيتو 

 

 إجراء اعتيادي واحترازى معتاد لما تم نشره في وسائل الإعلام 

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: ما جاء من قرار اتخذته إدارة البورصة المصرية صباح اليوم بوقف التداول على أسهم كريدى اجريكول هو إجراء اعتيادي واحترازى معتاد لما تم نشره في وسائل الإعلام بشأن بدء بنك كريدي أجريكول إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن البنك قد تعاون وأعلن من جانبه ونفى ذلك.

وأضاف فرج قائلا: نفى بنك كريدي أجريكول خلال منتصف حركة التعاملات وبعدما قررت إدارة البورصة إلغاء حركة التداولات على السهم  خلال الساعات القليلة الماضية، عبر بعض وسائل الإعلام، بشأن تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد. 

الجدير بالذكر في شهر مايو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري بدء إجراءات تخارجه  من المصرف المتحد، عبر تعيين Barclays Bank  مستشارا ماليا من خلال بنك الاستثمار التابع له،  بجانب المستشار المالي المحلي  CI Capital Investment Banking، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد.

لماذا قد يتم إيقاف التداول وما هو وقف التداول ؟

إن وقف تداول السهم أو وقف أو تجميد التداول هو توقف مؤقت في تداول سهمٍ معيّن ويمكن لشركة أو بورصة أو وكالة تنظيمية أن تفرض تجميد الأسهم أو إيقاف تداولها، وقد توقف البورصات تداول السهم ويُطلق عليه الحركة الهبوطية الشديدة وقد تتسبب الأخبار والعديد من الأمور الأخرى من وقف التداول على السهم.

اقرأ التالي: ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

 

ايجى اكس، فيتو 

 

حركة تداولات البورصة المصرية حتى الآن    

ارتفعت معظم   مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% عند 18022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 21 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% عند مستوى 7576 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 5369 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 5369 نقطة.

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