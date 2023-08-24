أحمد فهمي يكشف لفيتو عن قرار جديد بشأن أعماله الفنية (فيديو)

أكد الفنان أحمد فهمي أنه يركز في تقديم أعمال السينمائية أكثر من الدراما خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودته بفيلم “مستر إكس” الذي يعرض حاليًّا في صالات العرض بعد غياب أربع سنوات.

قرار أحمد فهمي بشأن أعماله الفنية

وقال الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع فيتو، إنه ينوي التركيز خلال الفترة المقبلة على السينما أكثر من الدراما ويستعد لتجهيز فيلم أو فيلمين من المقرر عرضهم خلال هذا العام.

ومن ناحية أخرى، أكد الفنان أحمد فهمي تحويل مسلسل "الرجل العناب" الذي عرض في عام 2013 إلى فيلم سينمائي ينتمي إلى نوعية أفلام الأبطال الخارقين قائلًا: "الرجل العناب هيتحول فيلم لكني محتاج أن أجد له معالجة درامية مختلفة إلى حد ما".

Advertisements

وكشف "فهمي" حقيقة خلافه مع تامر حسني بسبب الجدل الذي أثير مؤخرًا، حول أن "فهمي" قد سبق وقدم عملًا ينتمي لنوعية الأبطال الخارقين وليس نجم الجيل، من خلال فيلم "تاج" الذي يعرض حاليًّا في صالات العرض.

وقال أحمد فهمي: “هو أنا هختلف مع تامر حسني علشان عمل بطل خارق في عمل فني.. البطل الخارق مش حكر عليَّ طب ما هشام ماجد دلوقتي بيعمل البطل الخارق”.

وأشار: "هو كل الموضوع أن الناس ربطت أن الرجل العناب كان بطل خارق واتعرض قبل تاج وكان فيه قبله فؤاد المهندس في "فرافيرو".

وأضاف: “وفي الآخر البطل الخارق مش حكر على حد ومن حق تامر يعمله وهو نجم كبير وعنده جماهيرية كبيرة ومن حقه يحسب خطواته وسواء نجحت أو العكس هو المسؤول وأنا كمان نفس الكلام ولكن الرجل العناب شيء تاني”.

ويعرض في الوقت الحالي للفنان أحمد فهمي فيلمه الجديد “مستر إكس” والذي عاد به للجمهور بعد غياب 4 سنوات عن السينما.

فريق فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.