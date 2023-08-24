فوائد الخميرة البيرة، تعالج اضطرابات المعدة وتقوي المناعة وتخفض الكوليسترول

فوائد الخميرة البيرة، الخميرة البيرة من أنواع الخميرة الشهيرة التي تعتبر أساسية فى المعجنات حيث تجعلها هشة وناجحة.

وفوائد الخميرة البيرة عديدة، لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، ما يجعل لها فوائد علاجية عظيمة، خاصة للمعدة.

فوائد الخميرة البيرة، فيتو

القيمة الغذائية الموجودة في الخميرة البيرة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخميرة البيرة من فطريات الخميرة المهمة وهى نوع من أنواع الخميرة فهناك أنواع عديدة من الخميرة، والخميرة البيرة لها قيمة غذائية عالية، فهى تحتوى على الحديد والكالسيوم والبروتينات والكربوهيدرات والألياف وفيتامين ب وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة المهمة.

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فوائد الخميرة البيرة

واضاف السيد، لن من فوائد الخميرة البيرة:-

تخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

تعز. صحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض مستوى السكر بالدم.

تقوى المناعة، لاحتوائها على البكتيريا النافعة للجسم ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

مهمة لصحة البشرة وتعزيز نضارتها.

تعمل على تنظيم الجهاز الهضمي وعلاج عشر الهضم.

تساعد فى علاج الإسهال.

تمنع الإصابة بالإمساك وتندف القولون وتطرد السموم من الجسم.

تساعد فى علاج تهيج القولون والتهاب القولون العصبى، حيث تقضى على الانتفاخات والغازات والإمساك والإسهال، وهى جميعها أعراض القولون العصبى.

تحسن المزاج وتساعد فى مقاومة الاكتئاب.

تخفف من حدة القلق والتوتر وتساعد على الاسترخاء.

تقوى الأعصاب وهى مهمة للجهاز العصبى.

تساعد على تعزيز صحة العينين.

تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

مهمة لصحة المرأة المرضعة فهى مكمل غذائي غنى بالعناصر الغذائية المهمة التى تضمن صمة المرأة المرضعة.

مخاطر الإفراط في تناول الخميرة البيرة

وتابع، أنه على الرغم من فوائد الخميرة البيرة إلا أنه لا يجوز الإفراط فى تناولها لأنها تسبب الاسهال واضطرابات المعدة فى حالة الإفراط منها، كما أن الخميرة يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية، وايضا على مرضى السكر تناولها بحساب خاصة عند تناول دواء السكر لأنها يمكن أن تخفض نسبة السكر بشكل كبير ما يعرض المريض إلى الدخول في غيبوبة سكر.

حساسية الخميرة البيرة وأعراضها

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن الخميرة ممنوعة على مرضى داء كرون، ويمكن أيضا الإصابة بحساسية الخميرة البيرة، وبالتالى يجب التوقف عن تناول الخميرة على الفور، إذا شعرت بألم في الصدر أو في الحلق أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس، ولابد من الاسراع للطبيب، أو المستشفى.

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