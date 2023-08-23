الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

عالجي الشعر الهايش بخل التفاح

الشعر الهايش، فيتو
الشعر الهايش، فيتو

الشعر الهايش مشكلة تعانى منها الفتيات كثيرا وللأسف تؤثر على مظهر الشعر بشكل سلبى، ما يزعج الفتيات كثيرا.

والشعر الهايش مشكلة تعود أسبابها لنقص التغذية وإهمال العناية بالشعر وترطيبه، ما يؤثر على الشعر ورونقه وعادة الوصفات الطبيعية هى الحل.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش.

المكونات:-

ثلث كوب خل تفاح

ربع كوب ماء دافئ

الطريقة:-

  • نحضر خل التفاح ونضيف له الماء الدافئ ونقلب جيدا.
  • ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا بالطريقة المعتادة.
  • ثم نضع هل التفاح على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه على الشعر لمدة 5 دقائق.
  • ثم نغسل الشعر بعدها جيدا بالماء الفاتر.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

 

Advertisements

 

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

 

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

 

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

 

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

 

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

txt

اصبغي شعرك في البيت بأقل تكاليف والنتيجة مبهرة

txt

حافظى على جمال شعرك بهذه المكونات

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية. 

 

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشعر الهايش علاج الشعر الهايش العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل ترطيب الشعر وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش

مواد متعلقة

ماء الأرز حل سريع وفعال لزيادة طول الشعر

فوائد البيض للشعر، يغذى الشعر ويقويه ويعالج مشاكله

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والحفاظ عليه

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

حكاية اختفاء ملفات 3 آلاف عضوية موقوفة بنادي الزمالك

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 24-8-2023 في مصر

عمال الزمالك المفصولون يطالبون اللجنة الثلاثية بالعودة لوظائفهم

غضب عمال الزمالك بسبب عدم صرف الراتب المتأخر وهذا موقف اللجنة الثلاثية

بعد غضب جماهير ليفربول، تعرف على خليفة محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

المزيد
الجريدة الرسمية