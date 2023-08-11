الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

موعد إجازة المولد
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023,فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن شهر سبتمبر، ويبحث العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن موعد اجازة المولد النبوي الشريف والتي من المقرر أن تكون في نهاية الشهر الجاري.

 

وفي شهر سبتمبر يحل يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، الموافق 27 سبتمبر 2023، المولد النبوي الشريف ويتم إحياء تلك المناسبة ذات الطابع الديني، وهو يوم إجازة رسمية للعاملين بالدولة، حسبما حددت قائمة العطلات الرسمية لعام 2023.

 

 موعد إجازة المولد النبوي 2023 رسميًا

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 رسميًا، وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على إجازة طويلة.

 

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ويبدو أن  المصريين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 سيعاقبون على كثرة الإجازات في يوليو 2023، وبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في يوليو 2022 ثمانية أيام كاملة 6 منهم خاصة بعيد الأضحى ويوم 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو إضافة إلى قرار إجازة رأس السنة الهجرية السبت المقبل 30 يوليو، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت 

 

إجازات أغسطس وسبتمبر

 في شهر أغسطس لا توجد به أي إجازة رسمية وأما شهر سبتمبر فلا يوجد به  إلا يوم واحد فقط إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلي جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

 

 العطلات الرسمية  لشهر سبتمبر 2023

وخلال شهر سبتمبر 2023 هناك 8 أيام عطلات رسمية تتمثل فيما يلي:

 

الجمعة 1 سبتمبر 2023

 

السبت 2 سبتمبر 2023

 

الجمعة 8 سبتمبر 2023 

 

السبت 9 سبتمبر 2023 

 

الجمعة 15 سبتمبر 2023 

 

السبت 16 سبتمبر 2023 

 

الجمعة 22 سبتمبر 2023 

 

السبت 23 سبتمبر 2023 

 

الجمعة 29 سبتمبر 2023 

 

السبت 30 سبتمبر 2023

 

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