أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع في أسعار البيض والفراخ.. وأسامة الشاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالجيزة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

قفزة جديدة في أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج 2023

أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1%، مما أدى إلى حدوث زلزال يضرب سوق السيارات المصرى، حيث شهد السوق ارتفاعا مستمرا في أسعار السيارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية وكانت أبرز السيارات التي ارتفعت عقب قرار المركزى سيارات رينو وهيونداى وشيرى واخرهم ميتسوبيشى التي ارتفعت أسعارها بنسبة تصل نحو 30 ألف جنيه على أسعار السيارات.

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ونرصد في التقرير التالى اسعار سيارات ميتسوبيشى داخل سوق السيارات خلال أغسطس الجاري, وشملت سيارات ميتسوبيشي أتراج 2023 وميتسوبيشي ميراج 2023.

أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023

أتراج هاي لاين 550 ألف جنيه بدلًا من 520 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

الفئة هاي لاين 565 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

وتتمتع السيارة بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خال من الرصاص. وتشمل أهم مزايا السيارة:عجلات 15 بوصة في الأمام والخلف إطارات 185/55 R15 82V.

وتتمتع السيارة بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خال من الرصاص. وتبلغ السيارة عزم 100 نيوتن متر وقوة 76 حصان.

سعر اليوان الصيني يعود إلى الوراء

تراجع إلى الوراء خطوات سعر اليوان الصيني مساء اليوم الاثنين مقابل الجنيه في البنك المركزي.

وبحسب آخر تحديث رسمي وارد من البنك المركزي شهد سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات المساء اليوم، حيث تغيرت أسعار اليوان الصيني خلال عمليات الشراء والبيع في ختام التعاملات عن اسعار اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.73 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.14 جنيه للشراء، 39.31 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.14 جنيه للشراء، و35.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسامة الشاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالجيزة

فاز المهندس أسامة الشاهد برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وذلك بعد إعلان نتيجة جلسة الإجراءات لتشكيل هيئة مكتب غرفة الجيزة التجارية للدورة ٢٠٢٣- ٢٠٢٧.

وخلال الجلسة الإجرائية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، حصل المهندس أسامة الشاهد على ٩ أصوات مقابل ٧ أصوات لمنافسه صابر سرور.

وفاز وائل ناصر بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة بعد حصوله على 10 أصوات مقابل ٦ أصوات لمنافسه المحاسب عبد الله غراب.

وحصل خالد سالم على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية وتم انتخاب حسام رفعت سكرتير عام الغرفة بعدد أصوات ١١ صوتًا مقابل المهندس مجدي عرابي الذي حصل على ٥ أصوات.





تراجع في أسعار البيض والفراخ

اسعار الدواجن والبيض اليوم، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية:"حدث بالأمس انخفاض في أسعار الدواجن حيث تراجع الكيلو من 64 إلى 60 جنيها بالمزارع وللمستهلك 68 جنيها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"سعر كرتونة البيض بالمزارع يتراوح ما بين 100 إلى 104 جنيهات".

زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين

السجائر، مازالت ارتفاع أسعار السجائر أزمة تؤرق مزاج المدخنين، والذين يعتبرون السجائر أحد أهم أشكال ضبط المزاج لديهم ولا يمكن الاستغناء عنها، فما زالت تداعيات الأزمة تترك بصماتها بوضوح فى السوق وذلك من خلال ارتفاع أسعارها مقارنة بالسعر الرسمى المعلن من قبل الشركات المنتجة.

ارتفاع أسعار السجائر

ولا يوجد أى تاجر الآن يقوم ببيع السجائر بالأسعار الرسمية بل يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، ولقد وصل الأمر إلى أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، هذا فى الوقت الذى انتشرت فيه على السوشيال ميديا أحد مقاطع الفيديوهات لأحد الطوابير لزبائن السجائر فى منطقة باب البحر - “ فى الفجالة ” والتى يتم بيع السجائر بالجملة بها.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%) وذلك خلال شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023، وذلك طبقا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت مجموعة الدخان ارتفاعا بنسبة (51.9%) خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022.

وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات أن السجائر تعد أنواع المزاج المعتاد لدى المستهلك المصري. لافتا إلى أن المستهلك يعاني بشدة من الارتفاع غير المبرر لأسعار السجائر، حيث إنه يدفع أكثر من ثمنها الحقيقي نتيجة أطماع بعض التجار، لافتا إلى أنه على الرغم من تلك الزيادات فهذا لن يترك تأثيرا على معدل الاستهلاك بالسوق المحلي.