أعمال فنية قدمت مرتين بنفس الاسم، العار والباطنية أبرزهم، وفيلم أنف وثلاث عيون آخرهم

فيلم أنف وثلاث عيون، انطلق أمس الأربعاء 23 أغسطس تصوير فيلم أنف وثلاث عيون، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون Rise Studio، وفيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.

فيلم أنف وثلاث عيون من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.

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ويعتبر فيلم أنف وثلاث عيون معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام ١٩٧٢، حيث ستدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

النسخة القديمة من فيلم أنف وثلاثة عيون

أما فيلم أنف وثلاث عيون الذي تم إنتاجه عام ١٩٧٢ فتدور أحداثه حول الدكتور هاشم وعلاقاته النسائية، حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم أمينة التي تقع في غرامه، وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة نجوى، ويطرد هاشم أمينة من شقته حفاظًا على سمعته، ويحاول الدكتور هاشم البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة، ليتعرف على رحاب داخل إحدى البارات.

فيلم أنف وثلاث عيون من ﺇﺧﺮاﺝ حسين كمال وﺗﺄﻟﻴﻒ إحسان عبد القدوس ومن بطولة ماجدة، ونجلاء فتحي، ومحمود ياسين وميرفت أمين وصلاح منصور وحمدي أحمد.

وفيلم أنف وثلاث عيون ليس العمل الفني الوحيد الذي تم تقديمه بنفس الاسم وبقصة متطابقة أو تتشابه في الخطوط العريضة، فهناك أعمال أخرى حملت الاسم ذاته وكذلك هناك تشابهات في القصة واضحة ومن أبرزها:

العار

يعتبر فيلم العار الذي تم إنتاجه عام ١٩٨٢ من أبرز الأعمال التي تم إعادة تقديمها بنفس الاسم بقصة تتشابه مع الأصلية ولكن في صورة مسلسل مكون من ٣٠ حلقة، وفيما يتعلق بالفيلم فإنه يدور حول عبدالتواب تاجر العطارة المعروف بالتقوى والذي يسافر إلى الإسكندرية لكي يتفق على صفقة مخدرات يدفع فيها ثروته وعند عودته يلقى مصرعه، يعترف الابن الأكبر كمال بحقيقة مصدر ثروة العائلة، ليقع الجميع أمام إختيار صعب ما بين إتمام الصفقة والحصول على المال، أو رفض الصفقة من الأساس وضياع الميراث.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ علي عبد الخالق ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود أبو زيد وبطولة نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز ونورا وأمينة رزق وإلهام شاهين.

بينما دارت أحداث مسلسل العار الذي تم إنتاجه عام ٢٠١٠ حول أسرة الحاج عبد الستار الذي يتاجر في المخدرات ويعاونه ابنه الأكبر دون أن تدري عائلته، وعندما يتوفى عبدالستار يعلم أبناءه بحقيقة الأمر من شقيقهم الأكبر، فيقرروا إتمام صفقة المخدرات المتفق عليها، وحتى لا تضيع أموالهم، والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان وأحمد رزق وشريف سلامة وهبة مجدي وعلا غانم ودرة، ومن إخراج شيرين عادل وتأليف ابن مؤلف فيلم العار الأصلي فالمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد.

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الباطنية

يعتبر فيلم الباطنية الذي عرض عام ١٩٨٠ من أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية، وتدور قصته حول وردة صاحبة المقهى بحي الباطنية التي تورطت مع فتحي فتحمل منه بالحرام ولكنه يتخلى عنها بضغط من أبيه العقاد تاجر المخدرات، وحينما تلد وردة طفلها، يخطفه مساعدو العقاد ويكذب عليها أحدهم ويخبرها أنه مات.

ويسيء برعي منافس العقاد إلى فتحي فيدخل السجن ويتفق برعي ووردة على الانتقام من العقاد فيقتلون حفيد العقاد أدهم وتصاب وردة بالجنون عندما تكتشف أنها قتلت ابنها.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ حسام الدين مصطفى ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل ولي الدين وسيناريو وحوار مصطفى محرم وبطولة نادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين وفاروق الفيشاوي وأحمد زكي وعبدالحميد المنير.

ولقد تم إنتاج مسلسل عام ٢٠٠٩ يحمل الاسم ذاته ويقدم نفس القصة وكان من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي وبطولة صلاح السعدني ولوسي وغادة عبدالرازق وأحمد فلوكس وريم البارودي ومحمد عبدالحافظ.

ودارت قصة المسلسل في حي الباطنية حول تاجر مخدرات يدعى إبراهيم العقاد الذي يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارة المخدرات، تخرج ابنته عن طاعته، لتتزوج بضابط شرطة، بينما يقع ابنه بحب فتاة فقيرة تدعى وردة ويتزوجها عرفيًا، يفرقهما الأب، فتسعى وردة للانتقام.

أرض النفاق

يعتبر فيلم أرض النفاق أيقونة من أيقونات السينما المصرية، ولقد تم إنتاجه عام ١٩٦٨ وتدور أحداثه حول مسعود أبو السعد موظف عادي متزوج ولكنه غير قادر على تغيير حياته، وبالصدفة يرى محل لبيع الأخلاق ويرى أن الأخلاق القبيحة قد نفذت فيقوم بشراء بعض أخلاق الخير، ولكنه بعد أن عمل بها خسر كل شيء فيضطر إلى شراء بعض الأخلاق القبيحة مثل النفاق الذي يساعده على تولي أفضل المناصب.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ فطين عبد الوهاب وقصة يوسف السباعي وقصة سينمائية وسيناريو وحوار سعد الدين وهبة ومن بطولة فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وعبدالرحيم الزرقاني وحسن مصطفى.

ولقد تم تقديم مسلسل بنفس الاسم من بطولة محمد هنيدي عام ٢٠١٨، ودارت أحداثه حول موظف في الحي اسمه مسعود، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

المسلسل من بطولة محمد هنيدي ودلال عبدالعزيز وهنا شيحة ومحمد ثروت وسلوى محمد علي ومحمود حافظ.

لا تطفئ الشمس

وفي عام ١٩٦١ تم إنتاج فيلم يحمل اسم لا تطفئ الشمس الذي دارت أحداثه بأسرة تفقد الأب، وتجد الأم نفسها مسئولة عن خمسة أبناء، أحمد الذي ينضم للجيش، وممدوح الذي يحلم بإنشاء مشروعه الخاص، بينما ليلى تقع في حب معلم البيانو المتزوج، ويعيش كل من فيفي ونبيلة قصة حب مع زميل لها في الجامعة، وتحاول الأم السيطرة على الأوضاع.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ صلاح أبو سيف وقصة وحوار إحسان عبدالقدوس وسيناريو لوسيان لامبير وبطولة شكري سرحان، فاتن حمامة، عقيلة راتب، شيرين، ليلى طاهر، أحمد رمزي.

ولقد تم تقديم القصة بصورة حديثة عام ٢٠١٧ من خلال مسلسل يحمل نفس اسم الفيلم وتدور قصته حول عائلة مكونة من أم أرملة، ابنيّن، وثلاث بنات تنتقل إلى منزل جديد بعد وفاة الأب بمدة لم تتجاوز العام، ويستعرض لنا المسلسل العلاقات بينهم وخارج محيطهم، القصص التي يمر بها كلُ منهم، والمواقف التي يواجهونها سويًا.

المسلسل من إﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير وﺗﺄﻟﻴﻒ إحسان عبدالقدوس ورؤية سيناريو وحوار تامر حبيب، والمسلسل من بطولة ميرفت أمين، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، أحمد مالك، جميلة عوض.