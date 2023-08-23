ركين سعد عن العرض الخاص لـ "سفاح الجيزة": كانت ليلة مليانة حماس وحب

سفاح الجيزة، نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد صورًا لها من العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة والذي أقيم أمس بحضور نجوم المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وكتبت ركين “امبارح كانت ليلة مليانة حماس وحب.. شكرا لحبايبي أسرة المسلسل ولشاهد على الليلة الجميلة.. فخورة اني جزء من مسلسل سفاح الجيزة وبتمنى انه يعجبكم - يوم ٢٥ / ٨ على @shahid.vod”.

إطلالة ريم العدل

وأطلت ريم العدل، مصممة الأزياء أثناء العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة بقميص أبيض مطبوع على ظهره بصورة كارتونية بوستر مسلسل سفاح الجيزة والذي من المقرر عرضه قريبًا.

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فنانون في العرض الخاص للمسلسل

وحضر كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة ركين سعد وداليا شوقي للاحتفال بالعرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.

دور جديد لأحمد فهمي

ويطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين، فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.

منصة شاهد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

روجت منصة شاهد لمسلسل سفاح الجيزة قبل أيام من بدء عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام مجموعة من صور الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر.

حيث نشر حساب المنصة مجموعة من الصور مرفقة بتعليق “لقطات حصرية من الحلقات الأولى 🤫مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”