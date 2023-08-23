أخبار مصر اليوم: الهيئة الوطنية تعلن مقار اللجان الانتخابية.. والصحة تحذر من انتشار متحور كورونا الجديد

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

تعرف على مقر لجنتك الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم خدمة الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية بالرقم القومي استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024.

ويمكن للناخب الاستعلام عن مقر لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من هنا.

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وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له.

وعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

الوطنية للانتخابات: مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية مسئولية البريد

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أمس الثلاثاء بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المستشار وليد حمزة في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة أن تستفيد من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات الرئاسية 2024

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

الصحة: نتخوف من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد ومازلنا في مرحلة الترقب الحذر

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: مازلنا في مرحلة الترقب الحذر ونشاهد ما يحدث في العالم ومصر.

تطورات حالتي الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: حالتا الإصابة بمتحور كورونا الجديد مستقرة ويتلقيان العلاج في منزليهما.

اعراض متحور كورونا الجديد

ولفت إلى أن متحور كورونا الجديد أعراضه بسيطة لأنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وأعراضه مشابهة لمتحور أوميكرون من الضعف العام وفقد حاستي التذوق والشم وتكسير في الجسم والسعال وارتفاع حرارة الجسم.

هل هناك ضرورة للكمامة؟

وتابع: لا داعي لارتداء الشخص السليم للكمامة في الفترة الحالية ولكن من تظهر عليه أعراض البرد يجب عليه ارتداؤها والتزام المنزل لعدم انتشار العدوى.

انتشار متحور كورونا الجديد؟

وأكمل: فيروس كورونا منتشر في العالم كله والمتحور الجديد ظهر في 70 دولة، ولا أحد اصبح منشغلا لرصد مصدر العدوى، ولكن هناك تخوف من سرعة انتشار المتحور الجديد.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، كشف عن أهم أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ومنها:

١-ألم في الحلق

٢-تكسير في الجسم

٣-ارتفاع بسيط في حرارة الجسم

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين أن أي إنسان يتعرض للإصابة بنزلات البرد أو أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عليه الاعتكاف في المنزل وعدم الخروج حتى لا يتسبب في نقل العدوى لغيره.

وأكد أن أغلب الأعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 تختفي في يومين.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة أن فيروس كورونا أصبح من الفيروسات التنفسية السائدة في المجتمع مشيرا إلى أن حدوث تحورات للفيروس أمر طبيعي ومتوقع وينتقل بين الدول.

لا يوجد أي مضاعفات خطيرة أو وفيات بسبب المتحور الجديد

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي مضاعفات خطيرة أو وفيات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا قائلا: "لا يوجد داع للقلق".

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من تطعيم فيروس كورونا حاليا هم أصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية، مؤكدا أن أغلب إصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا حالات بسيطة.

إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 موضحة ان الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وتم اكتشاف المتحور ضمن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي.

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وعاصفة رملية (فيديو)

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

تحسن الأحوال الجوية

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"مستمرين في التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية خاصة فترات الليل والصباح الباكر مع وجود نشاط نسبي للرياح يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل نسب الرطوبة والحرارة".

درجة الحرارة العظمى

وأضافت:"درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية، وطقس حار رطب خلال فترات النهار".

البحوث الفلكية: 11 مارس غرة شهر رمضان 1445

كشف الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، للسنة الهجرية 1445 هجريا عن موعد شهر رمضان الكريم وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

معمل أبحاث الشمس

ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر رمضـان المعظم 2024 فلكيًا تكون يوم الاثنين 11/3/2024.

رؤية هلال شهر رمضان

ويولد هلال رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هجريا الموافق 10/3/2024 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 12 دقائق، وفي القاهرة بـ 14 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (13 - 15 دقيقة) وفي عواصم المدن العربية الدول الإسلامية لمدة تتراوح من (4:22 ) دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف حقيقة حدوث تسريب بالمجرى الملاحي بعد حادث ناقلتي الغاز والبترول

قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة داخل قناة السويس بصورة طبيعية من الاتجاهين بعد حادث اصطدام ناقلتي الغاز والبترول.

عطل مفاجئ بسفينة نقل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": حدث عطل مفاجئ في التوجيه بسفينة نقل الغاز ما تطلب الاستعانة بقاطرات هيئة قناة السويس لقطرها لحين الإصلاح.

المواقف الطارئة بقناة السويس

وتابع: لدينا إمكانيات وخبرات كبيرة في التعامل مع المواقف الطارئة ونعمل علي ألا تتوقف حركة الملاحة في قناة السويس.

حقيقة تلوث المجرى الملاحي

وأكد: لم يحدث أي تسريب أو تلوث بالمجرى الملاحي بعد حادث اصطدام سفينتي الغاز والبترول.

حركة الملاحة بقناة السويس

وتابع: نحارب الوقت والزمن في إعادة حركة الملاحة بقناة السويس عند حدوث أي حادث، ونتعامل باحترافية شديدة مع أي طارئ بالقناة.

عدد السفن التي عبرت قناة السويس اليوم

ولفت إلي أن هناك 76 سفينة عبرت قناة السويس اليوم.

انتظام الحركة في قناة السويس عقب إخراج الناقلتين من المجرى الملاحي (صور)

أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس

تعامل فوري مع الأعطال الملاحية

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

التعامل مع الموقف الملاحي

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و" سويس 2"، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

ويبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

الحركة القضائية الجديدة، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الجليل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية 2024، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

الحركة القضائية الجديدة، ترقية 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف

وتضمن المشروع ترقية (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و( 326) قاضيا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، و(350) رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

فيتو تنشر بالأسماء تفاصيل الحركة القضائية 2024

تلقي الاعتراضات على مشروع الـحـركـة القضائية اعتبارًا من يوم الخميس 24 من أغسطس

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتبارًا من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، غدا الخميس، وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24 /8 /2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28 /8/ 2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

الهدف من تقليل الاغتراب

والهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

مدة تقليل الاغتراب

فرصة طلبات تقليل الاغتراب متاحة أمام الطلاب لمدة 5 أيام، وليست هناك فرصة ثانية، والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب".

تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية

كما تتاح فرصة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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