الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وعاصفة رملية (فيديو)

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



تحسن الأحوال الجوية

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"مستمرين في التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية خاصة فترات الليل والصباح الباكر مع وجود نشاط نسبي للرياح يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل نسب الرطوبة والحرارة".

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درجة الحرارة العظمى

وأضافت:"درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية، وطقس حار رطب خلال فترات النهار".



نشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة

ولفتت إلى أن وجود نشاط للرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس لأن ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، والبحر الأحمر مضطرب أما البحر المتوسط يعد مؤهلا لحركة الملاحة والصيد والتنزه.



عاصفة رميلة

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف رملية في أقصى جنوب البلاد وبعض المناطق من أبو سمبل قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ولكنها لن تؤثر علي الأنشطة اليومية، وهناك فرص لسقوط أمطار رعدية علي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس حيث يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.



توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 23 والعظمى 33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 39

سيوة: المحسوسة: 41

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

الإسماعيلية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 22 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بني سويف الصغرى 23 والعظمى 36

بني سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45