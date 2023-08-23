الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

دار القضاء العالي،
دار القضاء العالي، فيتو

الحركة القضائية الجديدة، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الجليل حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية 2024 ، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

الحركة القضائية الجديدة، ترقية 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف 

وتضمن المشروع ترقية (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و( 326) قاضيا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، و(350) رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

فيتو تنشر بالأسماء تفاصيل الحركة القضائية 2024

 

 

تلقي الاعتراضات على مشروع الـحـركـة القضائية اعتبارًا من يوم الخميس 24 من أغسطس

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتبارًا من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

 

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